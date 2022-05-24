Ромасик написав:_hunter не понял, кидок в том что дефицит ПФ? Это жизнь, пенсов никто не кинет. Золото-валюта - да, но почему-то не смогли запустить. Может МВФ нам поможет.
Кидок в том, что человек всю жизнь (лет 20) отчислявший в ПФ 30% от тыщщи/другой баксов -- сейчас будет получать сколько? -- _баксов_?
30-40% от зп
30% кста в ПФ никто не отчисляет. Из 22% ЕСВ получается гдето 18% в ПФ.
До 2016 ЄСВ було 34.7%, так що цілком могло бути 20 років по 30%. Відповідно пенсії сягали +50% від зарплати. Тепер з новою пенсійною реформою не грає ролі, що ти платив більшість років по 34,7%, а останні роки тільки зменшився ЄСВ - отримаєш 30-35% від зарплати. Бо всі відпрацьовані роки 1%, а був 1,35%.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 24 тра, 2022 18:35, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy начальник ПФ и налоговой ездит на джипе не потому что у него большая зп если вы платите все налоги, то я извиняюсь, иногда путаюсь, когда человек активно защищает неуплату налогов, а потом говорит, что он все платит. Логику не всегда понятно. Я тут пока по Польше ищу инфу, вижу у них ЕСВ 32%, на секундочку.
Ой+ написав:До 2016 ЄСВ було 34.7%,
а хз. При дефиците ПФ, деньги берутся с других налогов - НДС и прочего. Так что как бы круговорот налогов - на ПФ сейчас скидывается вся страна.
Faceless написав:І хіба це достатньо? Це ж навіть менше, ніж щомісячні відрахування ЕСВ. При цьому, той, хто мав ЗП не вище середньої, отримуватиме мінімалку, яка буде куди більша, за щомісячні відрахування, що робив такий "пенсіонер". Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати. От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи.
вот оно то так - платим много, получим мало. Но денег в ПФ все равно не хватает. Перепрыгнуть с одной системы на другую не так просто, и ощущаю, подопытных на переходном периоде еще раз кинут. Поэтому мне солидарная пока спокойнее. Либо уж совсем отменить. Лишь бы не государственный накопительный ПФ.
_hunter написав:Ну почему сразу "не можна"? -- в Польше после развала совка -- вполне можно было. Сейчас -- после войны -- тоже идеальное время для шоковой терапии...
а как вы это представляете? Человеку 58 лет. И в один прекрасный день ему говорят: мы тут решили...
В Польше вроде плавный переход с 1999 на 30 лет, как и у нас планировалось.
Накопичувальна система повинна була запрацювати в Україні з 2007 року. Наприклад, призначення членів ради Накопичувального фонду повинно було відбутися у 4 кварталі 2005 року, передача в експлуатацію системи єдиного інформаційно-технологічного забезпечення збирання та обліку внесків до Накопичувального фонду - 4 квартал 2006 року тощо. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479 ... D1%80#Text
Faceless написав: Я не вивчав доствід по всій Єкропі, але, наприклад, у Польщі ФОП може мати найманих працівників
да, что-то я приврал. Наемные есть, но по ограничениям инфы не смог найти, ну и лан.
Faceless написав: ФОП 1 групи у нас - це просто най-найпростіший варіант для найменших оборотів. Якщо людина працює на 3-й групі, це зовсім не означає, що він якийсь заможний і має потенціал бути юрособою. Це дурниці
Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий. 1 группа - это еще и невозможность работать с юрлицами.
Faceless написав:Трохи погуглив: Від 2 до 20%. З обороту.
там есть итнересная табличка 17% итшники и 20% репетиторы. А аграгрии и продукты, да 2-3%. И ЕСВ 32%. И НДС 23% (репетиторы, вероятно освобождены).
Faceless написав: Вкотре сумніви щодо вагих навичок читати й розуміти прочитане. Яке відношення мають "ітішники" до корпоративних податків? Звідки ви взяли, що там тиї "ітішників" багато і ця сфера стрімко росте? Ірландія зручна як місце реєстрацію юрособи. Це не має дожного відноення до оподаткування працівників.
да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников
Ромасик написав:Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.
Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?
Ромасик написав:там есть итнересная табличка 17% итшники и 20% репетиторы. А аграгрии и продукты, да 2-3%. И ЕСВ 32%. И НДС 23% (репетиторы, вероятно освобождены).
А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок.
Ромасик написав:да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников
Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви доколупуєтесь? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор.