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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 25 тра, 2022 08:22
Re: ФОП
Ромасик = Гетьманцев?
Додано: Сер 25 тра, 2022 08:39
Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.
я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют.
Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.
А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.
Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.
А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.
Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы.
Додано: Сер 25 тра, 2022 08:43
вот, еще один.
Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25
Re: ФОП
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