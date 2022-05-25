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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:22

Re: ФОП

Ромасик = Гетьманцев?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:39

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.
  Faceless написав:А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок.
я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют.
  Ромасик написав:да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников

  Faceless написав:Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви доколупуєтесь? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор.

Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.
А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.
Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.
А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.
Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:43

  BIGor написав:Ромасик = Гетьманцев?
вот, еще один.

Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25

Re: ФОП

  Ромасик написав:люди, которые могут платить налоги, их не платят.

Чиновники могут пораспродавать свои 5 лишних квартир и домов а деньги отправить армии, но этого не делают. Ты в своих речах просто похож на какого-то марксиста-лениниста. Ну смешно просто.
BIGor
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  #<1 ... 9101112
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