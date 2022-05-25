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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 10111213>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:22

Re: ФОП

Ромасик = Гетьманцев?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:39

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.
  Faceless написав:А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок.
я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют.
  Ромасик написав:да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников

  Faceless написав:Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви доколупуєтесь? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор.

Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.
А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.
Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.
А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.
Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:43

  BIGor написав:Ромасик = Гетьманцев?
вот, еще один.

Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25

Re: ФОП

  Ромасик написав:люди, которые могут платить налоги, их не платят.

Чиновники могут пораспродавать свои 5 лишних квартир и домов а деньги отправить армии, но этого не делают. Ты в своих речах просто похож на какого-то марксиста-лениниста. Ну смешно просто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:24

BIGor Европа живет по заветам марксизма?
чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:05

  Ромасик написав:BIGor Европа живет по заветам марксизма?
чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги?

А кто говорит про "не платить"? И вы про какие налоги? -- про эти:
  Faceless написав:Трохи погуглив: https://europortal.biz.ua/evropa/polshh ... shchi.html
Від 2 до 20%. З обороту.

или про эти:
  Faceless написав:\\\
Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати.
От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи.

?

А то у меня начинает возникакть ощущение, что вы "сам-с-собой" на тему "ФОПов нужно закрывать, потому, что я так решил!" спорить пытаетесь...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:06

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Пока война за РРО приостановились наказывать, но за отсутствие ПОСов стали активно штрафовать. Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен, т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому. РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?
А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:15

Re: ФОП

  Ромасик написав:Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.

Це дійсно погано. Причому незалежно, під час війни чи ні. Але:
- Збільшення податків, якщо його провадити, навіть для певних категорій має проходити поступово і малими кроками. Для того ж ІТ для цього зокрема впровадили Дію.Сіті, в якій податки трошки вищі (єдине, я не хочу ніяким чином пропагувати Дію.Сіті, бо як на мене це надто мутна штука, і я не бачу в ній жодного сенсу, особливо, поки є ФОП).
- Як на мене, логічніше було б просто збільшити кількість груп для спрощеної системи для різних галузей/сфер діяльності, і для різних груп зробити різні ставки податку і різну базу ЕСВ.
- Податкові пільги для певних галузей, для підприємств з іноземними інвестиціями - ефективна річ для стимуляції економічного росту і залучення капіталу. Саме тому не треба дивитися на рівень оподаткування в умовній Данії і верещати "вони ж не втекли, давайте такий самий рівень зробимо". І зокрема для ІТ низьке оподаткування дає Україні конкурентну перевагу, що й дозволяє сфері рости рекордними темпами, щоб там не тринділи якісь там Довгополи. Тому втручатися тут важливо дуже акуратно, якщо не хочется втратити темпи росту і збільшення тіньового сектора.
- Набагато більше, ніж від низьких ставок для ФОПів, втрачається через тіньову економіку, чорні й сірі зарплати.
До речі, зараз, у військовий час, типовий ІТ на аусорсі як і експортери суттєво втрачає на фіксованому курсі, і ця різниця - теж своєрідний "податок".
  Ромасик написав:А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ.

Хіба то погано?
  Ромасик написав:За неуплату судить по законам военного времени.

Розстріляти, чи що?
  Ромасик написав:А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.

Ефект Лаффера не мій, це об'єктивна реальність, що працює і в Європі. І Сомалі тут ні до чого. В самій Європі рівень оподаткування суттєво різниться, від Данії з височенними податками до Болгарії з 10% корпоративного податку і Кіпру з офшорами. Про ставки для ФОПів в тій же Польщі від 2% я вже вище писав. А до податків ще варто враховувати державні дотації в певних галузях, с/г зокрема.
То вся ваша "жорсткість" - чи то від образи, що ви на білій ЗП сплачуєте набагато більше (цілком можу зрозуміти, по собі знаю), чи то від грімучої суміші некомпетентності й самовпевненості, як у Данінга-Крюгера описано.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:16

  Ромасик написав:BIGor Европа живет по заветам марксизма?
чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги?

А кто не платит?
  Faceless написав:- Як на мене, логічніше було б просто збільшити кількість груп для спрощеної системи для різних галузей/сфер діяльності, і для різних груп зробити різні ставки податку і різну базу ЕСВ.

А як будуть вибирати яка в кого ставка? Наприклад, скільки буде в рієлтора, маляра, таксиста і ІТ-шника? До речі, всі ці професії дуже доходні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:18

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.
  Faceless написав:А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок.
я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют.
  Ромасик написав:да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников

  Faceless написав:Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви доколупуєтесь? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор.

Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.
А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.
Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.
А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.
Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы.

Так каких людей вы имеете ввиду? С ФОПами разобрались - они налоги платят. А вот работодатели, у которых вы по белому работаете, наверняка через офшоры и прочие схемы минимизации работают, вы о них наверное? Минимизация через ФОПа полностью законна и соответствует НК. А вот через офшоры, чем занимаются, крупные бизнесы, там уже схема не совсем НК соответствует, но доказать что-то наши налоговики не могут - не хватает компетенции, желания, коррупция. Потому и пытаются наезжать на тех, на кого попроще.
Хотите больше платить на ЗСУ? Платите - фондов полно, а в принудительном порядке всех обязывать - это в конечном итоге бьет по тем, у кого з.п. 6-8 тыс. Или предлагаете у тех у кого з.п. от 20К с тех 15% на ВСУ?
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