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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 10111213> Додано: Сер 25 тра, 2022 08:22 Re: ФОП Ромасик = Гетьманцев? BIGor

Повідомлень: 6098 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 08:39 Faceless написав: Ромасик написав: Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий. Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці? Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.

Faceless написав: А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок. А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок. я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют. Ромасик написав: да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников

Faceless написав: Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви доколупуєтесь? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор. Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор.

Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.

А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.

Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.

А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.

Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы. Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют.Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы. Ромасик

Повідомлень: 4512 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1160 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 08:43 BIGor написав: Ромасик = Гетьманцев? вот, еще один.





https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489 Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати. вот, еще один. Ромасик

Повідомлень: 4512 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1160 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25 Re: ФОП Ромасик написав: люди, которые могут платить налоги, их не платят. люди, которые могут платить налоги, их не платят.

Чиновники могут пораспродавать свои 5 лишних квартир и домов а деньги отправить армии, но этого не делают. Ты в своих речах просто похож на какого-то марксиста-лениниста. Ну смешно просто. Чиновники могут пораспродавать свои 5 лишних квартир и домов а деньги отправить армии, но этого не делают. Ты в своих речах просто похож на какого-то марксиста-лениниста. Ну смешно просто. BIGor

Повідомлень: 6098 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 10:24 BIGor Европа живет по заветам марксизма?

чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги? Ромасик

Повідомлень: 4512 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1160 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 11:05 Ромасик написав: BIGor Европа живет по заветам марксизма?

чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги? Европа живет по заветам марксизма?чиновники могли бы, это отдельная песня.

А кто говорит про "не платить"? И вы про какие налоги? -- про эти:

Faceless написав: Трохи погуглив: https://europortal.biz.ua/evropa/polshh ... shchi.html

Від 2 до 20%. З обороту. Трохи погуглив:Від 2 до 20%. З обороту.

или про эти:

Faceless написав: \\\

Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати.

От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи. \\\Власне, саме тому у людей ніякої мотивації сплачувати ЕСВ, бо тут ситуація навіть гірша, ніж з податками. Сам ПФ (та частина, що не як дефіцит покривається з бюджету) наповнюється невеликою частиною офіційно оформлених, що формують левову частку доходів фонду, але не зможуть разраховувати навіть на приблизно пропорційні їх внескам виплати.От зараз зайшов в кабінет ПФУ, дивишся, скільки туди було сплачено, дивишся, скільки показує той калькулятор - і слів бракує. І розумієш, що єдину "накопичувальну пенсію" зможеш зробити тільки ти сам. І винні тут геть не ФОПи.

?



А то у меня начинает возникакть ощущение, что вы "сам-с-собой" на тему "ФОПов нужно закрывать, потому, что я так решил!" спорить пытаетесь... А кто говорит про "не платить"? И вы про какие налоги? -- про эти:или про эти:А то у меня начинает возникакть ощущение, что вы "сам-с-собой" на тему "ФОПов нужно закрывать, потому, что я так решил!" спорить пытаетесь... _hunter Повідомлень: 6903 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 11:06 Faceless написав: Ромасик написав: Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий. Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці? Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Пока война за РРО приостановились наказывать, но за отсутствие ПОСов стали активно штрафовать. Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен, т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому. РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?

А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений. Пока война за РРО приостановились наказывать, но за отсутствие ПОСов стали активно штрафовать. Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен, т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому. РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений. ol_zy

Повідомлень: 7355 З нами з: 20.01.15 Подякував: 442 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 11:15 Re: ФОП Ромасик написав: Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны. Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.

Це дійсно погано. Причому незалежно, під час війни чи ні. Але:

- Збільшення податків, якщо його провадити, навіть для певних категорій має проходити поступово і малими кроками. Для того ж ІТ для цього зокрема впровадили Дію.Сіті, в якій податки трошки вищі (єдине, я не хочу ніяким чином пропагувати Дію.Сіті, бо як на мене це надто мутна штука, і я не бачу в ній жодного сенсу, особливо, поки є ФОП).

- Як на мене, логічніше було б просто збільшити кількість груп для спрощеної системи для різних галузей/сфер діяльності, і для різних груп зробити різні ставки податку і різну базу ЕСВ.

- Податкові пільги для певних галузей, для підприємств з іноземними інвестиціями - ефективна річ для стимуляції економічного росту і залучення капіталу. Саме тому не треба дивитися на рівень оподаткування в умовній Данії і верещати "вони ж не втекли, давайте такий самий рівень зробимо". І зокрема для ІТ низьке оподаткування дає Україні конкурентну перевагу, що й дозволяє сфері рости рекордними темпами, щоб там не тринділи якісь там Довгополи. Тому втручатися тут важливо дуже акуратно, якщо не хочется втратити темпи росту і збільшення тіньового сектора.

- Набагато більше, ніж від низьких ставок для ФОПів, втрачається через тіньову економіку, чорні й сірі зарплати.

До речі, зараз, у військовий час, типовий ІТ на аусорсі як і експортери суттєво втрачає на фіксованому курсі, і ця різниця - теж своєрідний "податок". Ромасик написав: А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ.

Хіба то погано? Ромасик написав: За неуплату судить по законам военного времени. За неуплату судить по законам военного времени.

Розстріляти, чи що? Ромасик написав: А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали. А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.

Ефект Лаффера не мій, це об'єктивна реальність, що працює і в Європі. І Сомалі тут ні до чого. В самій Європі рівень оподаткування суттєво різниться, від Данії з височенними податками до Болгарії з 10% корпоративного податку і Кіпру з офшорами. Про ставки для ФОПів в тій же Польщі від 2% я вже вище писав. А до податків ще варто враховувати державні дотації в певних галузях, с/г зокрема.

То вся ваша "жорсткість" - чи то від образи, що ви на білій ЗП сплачуєте набагато більше (цілком можу зрозуміти, по собі знаю), чи то від грімучої суміші некомпетентності й самовпевненості, як у Данінга-Крюгера описано. Це дійсно погано. Причому незалежно, під час війни чи ні. Але:- Збільшення податків, якщо його провадити, навіть для певних категорій має проходити поступово і малими кроками. Для того ж ІТ для цього зокрема впровадили Дію.Сіті, в якій податки трошки вищі (єдине, я не хочу ніяким чином пропагувати Дію.Сіті, бо як на мене це надто мутна штука, і я не бачу в ній жодного сенсу, особливо, поки є ФОП).- Як на мене, логічніше було б просто збільшити кількість груп для спрощеної системи для різних галузей/сфер діяльності, і для різних груп зробити різні ставки податку і різну базу ЕСВ.- Податкові пільги для певних галузей, для підприємств з іноземними інвестиціями - ефективна річ для стимуляції економічного росту і залучення капіталу. Саме тому не треба дивитися на рівень оподаткування в умовній Данії і верещати "вони ж не втекли, давайте такий самий рівень зробимо". І зокрема для ІТ низьке оподаткування дає Україні конкурентну перевагу, що й дозволяє сфері рости рекордними темпами, щоб там не тринділи якісь там Довгополи. Тому втручатися тут важливо дуже акуратно, якщо не хочется втратити темпи росту і збільшення тіньового сектора.- Набагато більше, ніж від низьких ставок для ФОПів, втрачається через тіньову економіку, чорні й сірі зарплати.До речі, зараз, у військовий час, типовий ІТ на аусорсі як і експортери суттєво втрачає на фіксованому курсі, і ця різниця - теж своєрідний "податок".Хіба то погано?Розстріляти, чи що?Ефект Лаффера не мій, це об'єктивна реальність, що працює і в Європі. І Сомалі тут ні до чого. В самій Європі рівень оподаткування суттєво різниться, від Данії з височенними податками до Болгарії з 10% корпоративного податку і Кіпру з офшорами. Про ставки для ФОПів в тій же Польщі від 2% я вже вище писав. А до податків ще варто враховувати державні дотації в певних галузях, с/г зокрема.То вся ваша "жорсткість" - чи то від образи, що ви на білій ЗП сплачуєте набагато більше (цілком можу зрозуміти, по собі знаю), чи то від грімучої суміші некомпетентності й самовпевненості, як у Данінга-Крюгера описано. Faceless

Модератор Повідомлень: 31483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1342 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 11:16 Ромасик написав: BIGor Европа живет по заветам марксизма?

чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги? Европа живет по заветам марксизма?чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги?

А кто не платит?

Faceless написав: - Як на мене, логічніше було б просто збільшити кількість груп для спрощеної системи для різних галузей/сфер діяльності, і для різних груп зробити різні ставки податку і різну базу ЕСВ. - Як на мене, логічніше було б просто збільшити кількість груп для спрощеної системи для різних галузей/сфер діяльності, і для різних груп зробити різні ставки податку і різну базу ЕСВ.

А як будуть вибирати яка в кого ставка? Наприклад, скільки буде в рієлтора, маляра, таксиста і ІТ-шника? До речі, всі ці професії дуже доходні. А кто не платит?А як будуть вибирати яка в кого ставка? Наприклад, скільки буде в рієлтора, маляра, таксиста і ІТ-шника? До речі, всі ці професії дуже доходні. BIGor

Повідомлень: 6098 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 11:18 Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав: Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий. Согласен, что может быть нищий ФОП 3 группы. Пусть себе существует. Только поставит РРО, чтобы было видно, что он нищий.

Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці? Не всім треба РРО, чи в вашій уяві всі ФОПи - роздрібні торговці?

Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.

Faceless написав: А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок. А тепер пригадайте, що я раніше писав на тему спрощенки і ставок. я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют. Ромасик написав: да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников да, в Ирландии находится всего лишь юрадресс. И 6000 сотрудников

Faceless написав: Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви доколупуєтесь? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор. Ще Штати приведіть у приклад. І до чого тут взагалі ІТ-шники на аутсорсі, до яких ви? Є купа країн і з більш високми податками, і корпоративними і для фізосіб, це не означає що там немає бізнесу, немає виробництва і звідти всі втекли. Так само як не перевелись геть усі в офшори і країни з низькими податками. Але ефект Лаффера ніїто не відміняв, і те, що в країні, де в тіні майже половина економіки, значне зільшення податків ще збільшить тіньовий сектор.

Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.

А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.

Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.

А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.

Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы. Вы же не хуже меня знаете - либо РРО, либо безнал.я так даже не вспомню. Вы много говорите и за и против, пространно. У меня позиция пожесче. Но я тоже допускаю местами льготы. В первую очередь для реально нищих. Хотя такие налоговоые льогты у нас тоже существуют.Я доколепался до того, что люди, которые могут платить налоги, их не платят. Тем более во время войны.А потом под видом благодеятеля под фанфары делают якобы огромные взносы в ЗСУ. Тогда как люди, работающие по белому, платят налогов больше, но за это никто не похвалит.Я за то, чтобы увеличить военный сбор. И чтобы все платили, кто зарабатывает. Кто нищий - тому да, помочь. За неуплату судить по законам военного времени.А так с вашими эффектами Лаффера получается, что одной задницей мы хотим в Европу, другой - не платить налоги как в Сомали.Да, частично это лежит на совести каждого плательщика. Не все кнутом сделаешь. Но для этого общество должно понимать, что не платить налоги это плохо и позорно, а не восхищаться теми, кто знает схемы.

Так каких людей вы имеете ввиду? С ФОПами разобрались - они налоги платят. А вот работодатели, у которых вы по белому работаете, наверняка через офшоры и прочие схемы минимизации работают, вы о них наверное? Минимизация через ФОПа полностью законна и соответствует НК. А вот через офшоры, чем занимаются, крупные бизнесы, там уже схема не совсем НК соответствует, но доказать что-то наши налоговики не могут - не хватает компетенции, желания, коррупция. Потому и пытаются наезжать на тех, на кого попроще.

Хотите больше платить на ЗСУ? Платите - фондов полно, а в принудительном порядке всех обязывать - это в конечном итоге бьет по тем, у кого з.п. 6-8 тыс. Или предлагаете у тех у кого з.п. от 20К с тех 15% на ВСУ? Так каких людей вы имеете ввиду? С ФОПами разобрались - они налоги платят. А вот работодатели, у которых вы по белому работаете, наверняка через офшоры и прочие схемы минимизации работают, вы о них наверное? Минимизация через ФОПа полностью законна и соответствует НК. А вот через офшоры, чем занимаются, крупные бизнесы, там уже схема не совсем НК соответствует, но доказать что-то наши налоговики не могут - не хватает компетенции, желания, коррупция. Потому и пытаются наезжать на тех, на кого попроще.Хотите больше платить на ЗСУ? Платите - фондов полно, а в принудительном порядке всех обязывать - это в конечном итоге бьет по тем, у кого з.п. 6-8 тыс. Или предлагаете у тех у кого з.п. от 20К с тех 15% на ВСУ? ol_zy

Повідомлень: 7355 З нами з: 20.01.15 Подякував: 442 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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