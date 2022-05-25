Додано: Сер 25 тра, 2022 12:17

ol_zy написав: Пока война за РРО приостановились наказывать, Пока война за РРО приостановились наказывать,

ol_zy написав: Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен, Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен,

ol_zy написав: т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому. т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому.

ol_zy написав: РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит? РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?

налички

ol_zy написав: А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений. А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений.

пока война то как раз и нужно наказывать, это в мирное время можно махнуть рукой - хотите жить в овне, то не жалуйтесь.любой предприниматель ведет свое внутреннее РРО - он знает, за сколько он товар купил, за сколько продал. Государство просто просит поделиться этой инфой. При подключении ПОС/эквайринга к примеру к интернет-магазину, идет синхронизация id чека вашего магазина с id платежа. Так же на кассах. Проблем вообще нет синхронизовать РРО/ПОС. Это уже все делается чуть ли не в мобильном телефоне.та ланесли он завезет айфон за 50 баксов, а продаст за 1000 басков, то налоговой он скажет, что продал за 51 дол. и уплатит 5% с 1 дол. Что же тут непонятного. Это элементарно!лан, не с 1 доллара, а с 51.то так и есть - с ит никто РРО не требует. РРО нужен для налички. Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП. Ну и честно платит хотя бы свои 5%.