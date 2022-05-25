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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:29
BIGor написав:
А як будуть вибирати яка в кого ставка? Наприклад, скільки буде в рієлтора, маляра, таксиста і ІТ-шника? До речі, всі ці професії дуже доходні.
Навряд чи є сенс робити персональні "малярські" чи "таксистські". А як в тій же Польщі визначили ставки від 2%? Вочевидь, робиться певний аналіз по галузі/сфері, бо, оскільки це ставка з обороту, десь 5% це дуже багато, а десь - і 15% не занадто. З тією же здачею нерухомості в оренду так чи інакше треба щось робити (знову ж таки без радикалізму).
Мало того, як на мене, варто мати окремий підхід не тільки по ставкам, а і по базі для ЕСВ.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:54
_hunter написав:
И вы про какие налоги? -- про эти:
или про эти:
да хоть какие-то
_hunter написав:
А то у меня начинает возникакть ощущение, что вы "сам-с-собой" на тему "ФОПов нужно закрывать, потому, что я так решил!" спорить пытаетесь...
почему я? Вон есть Гетьманцев, МВФ. Думаете Гетьманцева уберете, от фопов отцеплятся?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:00
BIGor написав: Ромасик написав:BIGor
Европа живет по заветам марксизма?
чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги?
А кто не платит?
начинаем по кругу:
1) нищие фопы, которые работают якобы за 1500 грн в мес.
2) итшники-наемные сотрудники, оформленные как фоп.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:04
Ромасик написав: _hunter написав:
И вы про какие налоги? -- про эти:
или про эти:
да хоть какие-то
_hunter написав:
А то у меня начинает возникакть ощущение, что вы "сам-с-собой" на тему "ФОПов нужно закрывать, потому, что я так решил!" спорить пытаетесь...
почему я? Вон есть Гетьманцев, МВФ. Думаете Гетьманцева уберете, от фопов отцеплятся
?
Так вроде ж выше уже выяснили: "да хоть какие-то" -- "хоть кем-то" -- платятся.
Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:16
Ромасик написав: BIGor написав: Ромасик написав:BIGor
Европа живет по заветам марксизма?
чиновники могли бы, это отдельная песня. Это повод не платить налоги?
А кто не платит?
начинаем по кругу:
1) нищие фопы, которые работают якобы за 1500 грн в мес.
2) итшники-наемные сотрудники, оформленные как фоп.
Все понятно, товарищ Гетьманцев, главная проблема страны - торговцы вениками на базаре и ИТ-шники.
Тогда вопросов больше нет.
ПС кстати у Гетьманцева есть фирма и на Кипре, если что.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:17
ol_zy написав:
Пока война за РРО приостановились наказывать,
пока война то как раз и нужно наказывать, это в мирное время можно махнуть рукой - хотите жить в овне, то не жалуйтесь.
ol_zy написав:
Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен,
любой предприниматель ведет свое внутреннее РРО - он знает, за сколько он товар купил, за сколько продал. Государство просто просит поделиться этой инфой. При подключении ПОС/эквайринга к примеру к интернет-магазину, идет синхронизация id чека вашего магазина с id платежа. Так же на кассах. Проблем вообще нет синхронизовать РРО/ПОС. Это уже все делается чуть ли не в мобильном телефоне.
ol_zy написав:
т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому.
та лан
ol_zy написав:
РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?
если он завезет айфон за 50 баксов, а продаст за 1000 басков налички
, то налоговой он скажет, что продал за 51 дол. и уплатит 5% с 1 дол. Что же тут непонятного. Это элементарно! ошибся
лан, не с 1 доллара, а с 51.
ol_zy написав:
А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений.
то так и есть - с ит никто РРО не требует. РРО нужен для налички. Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП. Ну и честно платит хотя бы свои 5%.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:23
BIGor написав:
фирма и на Кипре,
Кипром занимается ЕС, МВФ и ФААТС.
Кипр, кста, зачастую нужен не для ухода от уплаты налогов, а для того, чтобы фирму не отжали и прятаться. По деньгам может получиться, что гонять это все туда/сюда обходится дороже, чем держать деньги здесь.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 25 тра, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:25
Ромасик написав:
если он завезет айфон за 50 баксов, а продаст за 1000 басков налички, то налоговой он скажет, что продал за 51 дол. и уплатит 5% с 1 дол. Что же тут непонятного. Это элементарно!
ошибся лан, не с 1 доллара, а с 51.
День цікавих історій.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:27
Ромасик написав:
Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП.
До чого тут взагалі критерій бідності? Спрощена система не для "бідних", і ніколи не була
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:32
Ромасик написав: BIGor написав:
фирма и на Кипре,
Кипром занимается ЕС, МВФ и ФААТС.
Кипр, кста, зачастую нужен не для ухода от уплаты налогов, а для того, чтобы фирму не отжали и прятаться
. По деньгам может получиться, что гонять это все туда/сюда обходится дороже, чем держать деньги здесь.
А чего Украина не должна заниматься выводом капитала на Кипр? Условно фирма "Гетьманцева на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Гетьманцева в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Гетьманцева в Украине" 100 дол. тона.
фирма "Гетьманцева в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.
фирма "Гетьманцева на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.
700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.
Я ж работал в аудите, и не надо сказок про фирмы на Кипре ("для того, чтобы фирму не отжали и прятаться").
Блин, найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.
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