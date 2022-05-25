ну как сказать... В первые дни войны, когда обменники сняли курс продажи, я подумал что боятся, придут ТРОшники с гранатой (те, что поливают попов зеленкой и избивают музыкантов) и будет финита ля комедия. Но нет, крыша оказалась надежной.
Кстати, в ИФ в обменках доллар можно купить? Мэр бдит?
Faceless написав:Ефект Лаффера не мій, це об'єктивна реальність, що працює і в Європі. І Сомалі тут ні до чого. В самій Європі рівень оподаткування суттєво різниться, від Данії з височенними податками до Болгарії з 10% корпоративного податку і Кіпру з офшорами. Про ставки для ФОПів в тій же Польщі від 2% я вже вище писав. А до податків ще варто враховувати державні дотації в певних галузях, с/г зокрема. То вся ваша "жорсткість" - чи то від образи, що ви на білій ЗП сплачуєте набагато більше (цілком можу зрозуміти, по собі знаю), чи то від грімучої суміші некомпетентності й самовпевненості, як у Данінга-Крюгера описано.
Европа работает над стандартизацией своей налоговой системы. Чтобы не было хитросделанных Болгарий, которые пылесосят все налоги. Судсидий нищим - это другой вопрос.
_hunter написав:Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.
опять ходим по кругу:
Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати. https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
_hunter написав:Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.
опять ходим по кругу:
Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати. https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
Да-да -- там еще что-то про "МВФ требует европейских цен на газ" было... Одна беда: _никто_ этих требований не видел -- все "наши" на словах передают.