ну как сказать... В первые дни войны, когда обменники сняли курс продажи, я подумал что боятся, придут ТРОшники с гранатой (те, что поливают попов зеленкой и избивают музыкантов) и будет финита ля комедия. Но нет, крыша оказалась надежной.
Кстати, в ИФ в обменках доллар можно купить? Мэр бдит?
Faceless написав:Ефект Лаффера не мій, це об'єктивна реальність, що працює і в Європі. І Сомалі тут ні до чого. В самій Європі рівень оподаткування суттєво різниться, від Данії з височенними податками до Болгарії з 10% корпоративного податку і Кіпру з офшорами. Про ставки для ФОПів в тій же Польщі від 2% я вже вище писав. А до податків ще варто враховувати державні дотації в певних галузях, с/г зокрема. То вся ваша "жорсткість" - чи то від образи, що ви на білій ЗП сплачуєте набагато більше (цілком можу зрозуміти, по собі знаю), чи то від грімучої суміші некомпетентності й самовпевненості, як у Данінга-Крюгера описано.
Европа работает над стандартизацией своей налоговой системы. Чтобы не было хитросделанных Болгарий, которые пылесосят все налоги. Судсидий нищим - это другой вопрос. А за черным рынком следит ФАТСА
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 25 тра, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.
опять ходим по кругу:
Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати. https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
_hunter написав:Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.
опять ходим по кругу:
Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати. https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
Да-да -- там еще что-то про "МВФ требует европейских цен на газ" было... Одна беда: _никто_ этих требований не видел -- все "наши" на словах передают.
*об олигархах ни слова ** дедушку бимбу вспомнили, эх, были времена, куда там Гетьманцеву
Ну да -- так она _появилась_ (родилась, если проще), потом она росла-росла (тот же переход от "фикса" на процент) -- и выросла в текущую систему -- в которой к бедности она никакого отношения не имеет. Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.
_hunter написав:Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.
так все ж бедные по декларациям! Кста, насколько я знаю, торговля продуктами питания очень низкомаржинальная. Разными товарами бытовой химии, телефонами, интернет-магазины вообщем-то тоже. 5% от оборота в этой марже довольно существенная сумма. Может кто-то сможет обьяснить в чем парадокс (Лаффера) выгоды упрошенки?
_hunter написав:Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.
так все ж бедные по декларациям! Кста, насколько я знаю, торговля продуктами питания очень низкомаржинальная. Разными товарами бытовой химии, телефонами, интернет-магазины вообщем-то тоже. 5% от оборота в этой марже довольно существенная сумма. Может кто-то сможет обьяснить в чем парадокс (Лаффера) выгоды упрошенки?
Не понимаю связи: если "всех" заставить платить НДФЛ в 18% -- они резко станут богаче? Про "бедные по декларациям!" -- я уже говорил: это другая схема -- "работа за минималку". ФОП -- как раз _весь_ свой доход "светит". И у некоторых там вполне себе суммы.
Так и есть -- очень низкомаржинальная.
Выгода в том, что они на другой упрощенке... Вам там выше говорили уже: перед тем, как с ветряными мельницами воевать -- вы хоть чуть-чуть в вопросе разберитесь...