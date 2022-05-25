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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:37

  Faceless написав:Розстріляти, чи що?

ну как сказать...
В первые дни войны, когда обменники сняли курс продажи, я подумал что боятся, придут ТРОшники с гранатой (те, что поливают попов зеленкой и избивают музыкантов) и будет финита ля комедия. Но нет, крыша оказалась надежной.

Кстати, в ИФ в обменках доллар можно купить? Мэр бдит?
  Faceless написав:Ефект Лаффера не мій, це об'єктивна реальність, що працює і в Європі. І Сомалі тут ні до чого. В самій Європі рівень оподаткування суттєво різниться, від Данії з височенними податками до Болгарії з 10% корпоративного податку і Кіпру з офшорами. Про ставки для ФОПів в тій же Польщі від 2% я вже вище писав. А до податків ще варто враховувати державні дотації в певних галузях, с/г зокрема.
То вся ваша "жорсткість" - чи то від образи, що ви на білій ЗП сплачуєте набагато більше (цілком можу зрозуміти, по собі знаю), чи то від грімучої суміші некомпетентності й самовпевненості, як у Данінга-Крюгера описано.

Европа работает над стандартизацией своей налоговой системы. Чтобы не было хитросделанных Болгарий, которые пылесосят все налоги. Судсидий нищим - это другой вопрос.
А за черным рынком следит ФАТСА
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 25 тра, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:47

  _hunter написав:Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.

опять ходим по кругу:
Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:51

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП.

До чого тут взагалі критерій бідності? Спрощена система не для "бідних", і ніколи не була


здесь есть душещипательная история как появилась упрощенка:
https://forbes.ua/30-rokiv-ukrainskogo- ... 72021-1984

*об олигархах ни слова
** дедушку бимбу вспомнили, эх, были времена, куда там Гетьманцеву :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:02

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Кто "отцеплятся"? -- МВФ? -- так им на украинских ФОПов -- пофиг.

опять ходим по кругу:
Традиційно МВФ також нагадує українському уряду і про податкові лазівки у спрощеній системі оподаткування. Тож подальшого відтермінування із запровадженням касових апаратів для ФОП чи якихось інших поступок у цьому напрямку не варто очікувати.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59407489

Да-да -- там еще что-то про "МВФ требует европейских цен на газ" было... Одна беда: _никто_ этих требований не видел -- все "наши" на словах передают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:08

  _hunter написав:Да-да -- там еще что-то про "МВФ требует европейских цен на газ" было... Одна беда: _никто_ этих требований не видел -- все "наши" на словах передают.

но от Гетьманцева и Кипра ничего не требовали.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:10

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Да-да -- там еще что-то про "МВФ требует европейских цен на газ" было... Одна беда: _никто_ этих требований не видел -- все "наши" на словах передают.

но от Гетьманцева и Кипра ничего не требовали.

ну, я на нечто подобное в последней части и намекнул...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП.

До чого тут взагалі критерій бідності? Спрощена система не для "бідних", і ніколи не була


здесь есть душещипательная история как появилась упрощенка:
https://forbes.ua/30-rokiv-ukrainskogo- ... 72021-1984

*об олигархах ни слова
** дедушку бимбу вспомнили, эх, были времена, куда там Гетьманцеву :lol:

Ну да -- так она _появилась_ (родилась, если проще), потом она росла-росла (тот же переход от "фикса" на процент) -- и выросла в текущую систему -- в которой к бедности она никакого отношения не имеет. Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:20

  _hunter написав:Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.

так все ж бедные по декларациям!
Кста, насколько я знаю, торговля продуктами питания очень низкомаржинальная. Разными товарами бытовой химии, телефонами, интернет-магазины вообщем-то тоже. 5% от оборота в этой марже довольно существенная сумма. Может кто-то сможет обьяснить в чем парадокс (Лаффера) выгоды упрошенки?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:27

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.

так все ж бедные по декларациям!
Кста, насколько я знаю, торговля продуктами питания очень низкомаржинальная. Разными товарами бытовой химии, телефонами, интернет-магазины вообщем-то тоже. 5% от оборота в этой марже довольно существенная сумма. Может кто-то сможет обьяснить в чем парадокс (Лаффера) выгоды упрошенки?

Не понимаю связи: если "всех" заставить платить НДФЛ в 18% -- они резко станут богаче? :shock:
Про "бедные по декларациям!" -- я уже говорил: это другая схема -- "работа за минималку". ФОП -- как раз _весь_ свой доход "светит". И у некоторых там вполне себе суммы.

Так и есть -- очень низкомаржинальная.

Выгода в том, что они на другой упрощенке...
Вам там выше говорили уже: перед тем, как с ветряными мельницами воевать -- вы хоть чуть-чуть в вопросе разберитесь...
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:40

  _hunter написав:Выгода в том, что они на другой упрощенке...
Вам там выше говорили уже: перед тем, как с ветряными мельницами воевать -- вы хоть чуть-чуть в вопросе разберитесь...

а точно, еда на 2 группу, алкоголь на 3ью!
Ромасик
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