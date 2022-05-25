Ромасик написав:Европа работает над стандартизацией своей налоговой системы. Чтобы не было хитросделанных Болгарий, которые пылесосят все налоги. Судсидий нищим - это другой вопрос. А за черным рынком следит ФАТСА
Це ви самі придумали? Нема там стандартизації І ПДВ різний, і корпоративні податки, і податки на фізосіб, і спрощена система, і дотації - в кожного своє. Інколи відрізняється в рази. І ніхто ніяких претензій до Болгарії там немає. А FATCA взагалі американська служба, і вона не стосується чорного ринку. Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?
"Бизнесу помогли. Теперь пора помочь государству": Марченко выступил за возвращение довоенных налогов.
Я считаю, что в Украине необходимо вернуть довоенную систему налогообложения. Нужно определиться, что мы вообще хотим: мы хотим выиграть войну или мы хотим каким-либо образом помогать бизнесу? Бизнесу мы помогли. Первые три месяца бизнес мог воспользоваться этой поддержкой. Сейчас нужно поддержать также государство, финансирующее армию.
*об олигархах ни слова ** дедушку бимбу вспомнили, эх, были времена, куда там Гетьманцеву
Скільки вам було в 90-х, що вам потрібно читати якісь статті? Чи в курсі ви, яке було безробіття? Спрощену систему створили в першу чергу для стимулювання малого бізнесу, щоб він міг працювати офіційно. І в цьому плані свою задачу спрощена система виконала. Так, нею і зловживають, не без цього. Бідність тут взагалі ні до чого. Жебраки оборотних коштів не мають і бізнес не роблять.
Faceless написав:Це ви самі придумали? Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?
о боги!
Цели европейского правительства и бизнесменов коренным образом расходятся. Еврокомиссия стремится стандартизировать налоговые ставки и заставить бизнес платить налоги там, где он зарабатывает деньги. Бизнесмены стремятся к обратному: минимизировать налоговые расходы и платить налоги в тех странах, где меньше ставки.
В данный момент страны ЕС самостоятельно определяют размер ставки корпоративного налога, так как это их суверенное право. Последняя попытка ввести единый корпоративный налог в Европе была проведена в 2011 году, однако тогда Великобритания и Ирландия были против. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повторного уравнения налоговой ставки для всей Европы без исключений. https://immigrantinvest.com/ru/blog/how ... in-europe/
_hunter написав:Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.
так все ж бедные по декларациям! Кста, насколько я знаю, торговля продуктами питания очень низкомаржинальная. Разными товарами бытовой химии, телефонами, интернет-магазины вообщем-то тоже. 5% от оборота в этой марже довольно существенная сумма. Может кто-то сможет обьяснить в чем парадокс (Лаффера) выгоды упрошенки?
Які декларації? Декларації про майновий стан вони не подають, а регулярна звітність ФОПа нічого не каже про його майновий стан.
Лаффера ви тут притягли недоречно. Ви хоч якісь підручники з економіки почитайте, чи що, ганьбитеся, як школяр на науковій конференції.
Faceless написав:Це ви самі придумали? Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?
о боги!
Цели европейского правительства и бизнесменов коренным образом расходятся. Еврокомиссия стремится стандартизировать налоговые ставки и заставить бизнес платить налоги там, где он зарабатывает деньги. Бизнесмены стремятся к обратному: минимизировать налоговые расходы и платить налоги в тех странах, где меньше ставки.
В данный момент страны ЕС самостоятельно определяют размер ставки корпоративного налога, так как это их суверенное право. Последняя попытка ввести единый корпоративный налог в Европе была проведена в 2011 году, однако тогда Великобритания и Ирландия были против. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повторного уравнения налоговой ставки для всей Европы без исключений. https://immigrantinvest.com/ru/blog/how ... in-europe/