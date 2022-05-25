RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
ФОП

ФОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 13141516>
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:14

Re: ФОП

Ромасик написав:Европа работает над стандартизацией своей налоговой системы. Чтобы не было хитросделанных Болгарий, которые пылесосят все налоги. Судсидий нищим - это другой вопрос.
А за черным рынком следит ФАТСА


Це ви самі придумали? Нема там стандартизації
І ПДВ різний, і корпоративні податки, і податки на фізосіб, і спрощена система, і дотації - в кожного своє. Інколи відрізняється в рази. І ніхто ніяких претензій до Болгарії там немає.
А FATCA взагалі американська служба, і вона не стосується чорного ринку.
Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31490
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 7518 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:18

"Бизнесу помогли. Теперь пора помочь государству": Марченко выступил за возвращение довоенных налогов.

Я считаю, что в Украине необходимо вернуть довоенную систему налогообложения. Нужно определиться, что мы вообще хотим: мы хотим выиграть войну или мы хотим каким-либо образом помогать бизнесу? Бизнесу мы помогли. Первые три месяца бизнес мог воспользоваться этой поддержкой. Сейчас нужно поддержать также государство, финансирующее армию.

Согласен. Не Гетьманцев, но все же.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:21

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП.

До чого тут взагалі критерій бідності? Спрощена система не для "бідних", і ніколи не була


здесь есть душещипательная история как появилась упрощенка:
https://forbes.ua/30-rokiv-ukrainskogo- ... 72021-1984

*об олигархах ни слова
** дедушку бимбу вспомнили, эх, были времена, куда там Гетьманцеву


Скільки вам було в 90-х, що вам потрібно читати якісь статті? Чи в курсі ви, яке було безробіття? Спрощену систему створили в першу чергу для стимулювання малого бізнесу, щоб він міг працювати офіційно. І в цьому плані свою задачу спрощена система виконала. Так, нею і зловживають, не без цього.
Бідність тут взагалі ні до чого. Жебраки оборотних коштів не мають і бізнес не роблять.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31490
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 7518 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:25

  Faceless написав:Це ви самі придумали?
Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?

о боги!

Цели европейского правительства и бизнесменов коренным образом расходятся. Еврокомиссия стремится стандартизировать налоговые ставки и заставить бизнес платить налоги там, где он зарабатывает деньги. Бизнесмены стремятся к обратному: минимизировать налоговые расходы и платить налоги в тех странах, где меньше ставки.

В данный момент страны ЕС самостоятельно определяют размер ставки корпоративного налога, так как это их суверенное право. Последняя попытка ввести единый корпоративный налог в Европе была проведена в 2011 году, однако тогда Великобритания и Ирландия были против. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повторного уравнения налоговой ставки для всей Европы без исключений.
https://immigrantinvest.com/ru/blog/how ... in-europe/


а также: https://www.dw.com/ru/evrosojuz-uzhesto ... a-57762546
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:27

Re: ФОП

Ромасик написав:
  _hunter написав:Про бедность -- это другая "схема": на "минималке" работать.

так все ж бедные по декларациям!
Кста, насколько я знаю, торговля продуктами питания очень низкомаржинальная. Разными товарами бытовой химии, телефонами, интернет-магазины вообщем-то тоже. 5% от оборота в этой марже довольно существенная сумма. Может кто-то сможет обьяснить в чем парадокс (Лаффера) выгоды упрошенки?

Які декларації? Декларації про майновий стан вони не подають, а регулярна звітність ФОПа нічого не каже про його майновий стан.

Лаффера ви тут притягли недоречно. Ви хоч якісь підручники з економіки почитайте, чи що, ганьбитеся, як школяр на науковій конференції.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31490
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 7518 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:29

  Faceless написав:Бідність тут взагалі ні до чого.

ну олигархам ФОП тоже ни к чему. Вероятно через ограничения по оборотам? Вероятно эти ограничения ограничивают возможности богатства?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:30

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:Це ви самі придумали?
Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?

о боги!

Цели европейского правительства и бизнесменов коренным образом расходятся. Еврокомиссия стремится стандартизировать налоговые ставки и заставить бизнес платить налоги там, где он зарабатывает деньги. Бизнесмены стремятся к обратному: минимизировать налоговые расходы и платить налоги в тех странах, где меньше ставки.

В данный момент страны ЕС самостоятельно определяют размер ставки корпоративного налога, так как это их суверенное право. Последняя попытка ввести единый корпоративный налог в Европе была проведена в 2011 году, однако тогда Великобритания и Ирландия были против. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повторного уравнения налоговой ставки для всей Европы без исключений.
https://immigrantinvest.com/ru/blog/how ... in-europe/


а также: https://www.dw.com/ru/evrosojuz-uzhesto ... a-57762546
Боже, які джерела, дякую, хоч не бульвар Гордона.
В першому - взагалі про звітність.
По факту - податки різні, суттєво різні, і ніяк останні роки не вирівнювалися
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31490
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 7518 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:31

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:Бідність тут взагалі ні до чого.

ну олигархам ФОП тоже ни к чему. Вероятно через ограничения по оборотам? Вероятно эти ограничения ограничивают возможности богатства?
Олігархи їми і не користуються
Обмеження для спрощеної системи взагалі не про багатство. Просто спрощена система призначена для малого і середнього бізнесу. Для корпоративного бізнесу немає проблем вести облік на загальній системі, утримувати штат бухгалтерів і купу додатково документообігу.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31490
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 7518 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:41

  Faceless написав:А FATCA взагалі американська служба, і вона не стосується чорного ринку.
Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?

FATCA та АТ «Державний ощадний банк»
«FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act).
...
Метою Угоди є забезпечення автоматичного обміну інформацією між Україною та США, необхідного для виконання Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далі – FATCA). Цей закон був прийнятий в США для виявлення, запобігання та припинення ухилення вiд сплати податкiв громадянами та юридичними особами, що є податковими резидентами США, здiйсненого шляхом прямого або опосередкованого розмiщення коштiв за межами юрисдикції США через неамериканськi фiнансовi установи.
...
АТ «Ощадбанк» (далі – Банк) відповідно до Податкового кодексу України є фінансовим агентом та зареєстрований Службою внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service, IRS) як фінансова установа-учасник FAТСА зі статусом «Reporting Model 1 FFI». Відповідно до Податкового кодексу України та Угоди Банк зобов’язаний вживати заходів для виявлення підзвітних рахунків і перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків...
https://www.oschadbank.ua/fatca

так что почитайте книжки по экономике сами.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:46

  Faceless написав:утримувати штат бухгалтерів і купу додатково документообігу.

та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.