Ромасик написав:та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.
Ви дуже далекий від теми - РРО придумали лише для поголовних штрафів і для лоббі торгуючих чи виробляючих РРО і примушення підприємців "домовлятися" з контролюючими органами, до РРО їх можна було посилати туди куди і мокшанський корабель і їм це дуже дошкуляло, причому не стільки в моральному плані, скільки в фінансовому.
Ромасик дуууууже далекий, фатально далекий ... хоча ще Жванецький казав, що сперечатися про смак устриць найкраще тим хто їх ніколи не вживав, а тут "об'єкт" чув дзвін та не знає де він, але іксперд у всьому, просто дивно чому він з ранку і до ночі на всіх гілках форуму, а не викладає у Гарварді
Ромасик написав:Василь-Рівне, та знаю, знаю як ви з кумом торгували лівачком і до вас прийшов податківець і попросив ділитися. Не потрібно мені цих слізних історій.
Аааа ну ясно, ще й до того ретроградна амнезія, тому лише форуми з ранку і до ночі, з ранку і до ночі, та ікспердні оцінки по всьому чому тільки можна. Кум у мене взагалі то військовий і ніколи нічим не торгував, але для такого іксперда - глиби то немає жодного значення, аби що молоти з ранку і до ночі