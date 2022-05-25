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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:55

Re: ФОП

  Ромасик написав:та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.

Ви дуже далекий від теми - РРО придумали лише для поголовних штрафів і для лоббі торгуючих чи виробляючих РРО і примушення підприємців "домовлятися" з контролюючими органами, до РРО їх можна було посилати туди куди і мокшанський корабель і їм це дуже дошкуляло, причому не стільки в моральному плані, скільки в фінансовому.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:01

  Faceless написав:Боже, які джерела, дякую, хоч не бульвар Гордона.
В першому - взагалі про звітність.
По факту - податки різні, суттєво різні, і ніяк останні роки не вирівнювалися

ну да ну да, ссылки не такие
https://ru.euronews.com/my-europe/2021/ ... ax-profits
https://www.reuters.com/business/eu-pro ... 021-05-18/
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:03

  Василь-Рівне написав:
  Ромасик написав:та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.

Ви дуже далекий від теми - РРО придумали ...

...инопланетяне, ахаха

Михайло Тітарчук: Безкоштовний програмний РРО — ще один крок до цифрової країни
https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-tit ... yi-krayini
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:07

Ромасик дуууууже далекий, фатально далекий ... хоча ще Жванецький казав, що сперечатися про смак устриць найкраще тим хто їх ніколи не вживав, а тут "об'єкт" чув дзвін та не знає де він, але іксперд у всьому, просто дивно чому він з ранку і до ночі на всіх гілках форуму, а не викладає у Гарварді :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:28

Василь-Рівне, та знаю, знаю як ви з кумом торгували лівачком і до вас прийшов податківець і попросив ділитися. Не потрібно мені цих слізних історій. :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:40

Re: ФОП

  Ромасик написав:Василь-Рівне, та знаю, знаю як ви з кумом торгували лівачком і до вас прийшов податківець і попросив ділитися. Не потрібно мені цих слізних історій. :)

Аааа ну ясно, ще й до того ретроградна амнезія, тому лише форуми з ранку і до ночі, з ранку і до ночі, та ікспердні оцінки по всьому чому тільки можна. Кум у мене взагалі то військовий і ніколи нічим не торгував, але для такого іксперда - глиби то немає жодного значення, аби що молоти з ранку і до ночі :mrgreen:
Василь-Рівне
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