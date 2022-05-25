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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:55

Re: ФОП

  Ромасик написав:та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.

Ви дуже далекий від теми - РРО придумали лише для поголовних штрафів і для лоббі торгуючих чи виробляючих РРО і примушення підприємців "домовлятися" з контролюючими органами, до РРО їх можна було посилати туди куди і мокшанський корабель і їм це дуже дошкуляло, причому не стільки в моральному плані, скільки в фінансовому.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:01

  Faceless написав:Боже, які джерела, дякую, хоч не бульвар Гордона.
В першому - взагалі про звітність.
По факту - податки різні, суттєво різні, і ніяк останні роки не вирівнювалися

ну да ну да, ссылки не такие
https://ru.euronews.com/my-europe/2021/ ... ax-profits
https://www.reuters.com/business/eu-pro ... 021-05-18/
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:03

  Василь-Рівне написав:
  Ромасик написав:та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.

Ви дуже далекий від теми - РРО придумали ...

...инопланетяне, ахаха

Михайло Тітарчук: Безкоштовний програмний РРО — ще один крок до цифрової країни
https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-tit ... yi-krayini
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:07

Ромасик дуууууже далекий, фатально далекий ... хоча ще Жванецький казав, що сперечатися про смак устриць найкраще тим хто їх ніколи не вживав, а тут "об'єкт" чув дзвін та не знає де він, але іксперд у всьому, просто дивно чому він з ранку і до ночі на всіх гілках форуму, а не викладає у Гарварді :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:28

Василь-Рівне, та знаю, знаю як ви з кумом торгували лівачком і до вас прийшов податківець і попросив ділитися. Не потрібно мені цих слізних історій. :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 15:40

Re: ФОП

  Ромасик написав:Василь-Рівне, та знаю, знаю як ви з кумом торгували лівачком і до вас прийшов податківець і попросив ділитися. Не потрібно мені цих слізних історій. :)

Аааа ну ясно, ще й до того ретроградна амнезія, тому лише форуми з ранку і до ночі, з ранку і до ночі, та ікспердні оцінки по всьому чому тільки можна. Кум у мене взагалі то військовий і ніколи нічим не торгував, але для такого іксперда - глиби то немає жодного значення, аби що молоти з ранку і до ночі :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:14

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:А FATCA взагалі американська служба, і вона не стосується чорного ринку.
Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?

FATCA та АТ «Державний ощадний банк»
«FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act).
...
Метою Угоди є забезпечення автоматичного обміну інформацією між Україною та США, необхідного для виконання Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далі – FATCA). Цей закон був прийнятий в США для виявлення, запобігання та припинення ухилення вiд сплати податкiв громадянами та юридичними особами, що є податковими резидентами США, здiйсненого шляхом прямого або опосередкованого розмiщення коштiв за межами юрисдикції США через неамериканськi фiнансовi установи.
...
АТ «Ощадбанк» (далі – Банк) відповідно до Податкового кодексу України є фінансовим агентом та зареєстрований Службою внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service, IRS) як фінансова установа-учасник FAТСА зі статусом «Reporting Model 1 FFI». Відповідно до Податкового кодексу України та Угоди Банк зобов’язаний вживати заходів для виявлення підзвітних рахунків і перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків...
https://www.oschadbank.ua/fatca

так что почитайте книжки по экономике сами.
Як тут не ржати, дилетант Ромасік посиланням підтвердив, що
- фатка американська
- фатка займається боротьбою з ухиленням від оподаткування громадян США, а не чорним ринком
Але сам ні біса не зрозумів, і ще й радить комусь читати книжки
Дитинко, йди роби уроки, поки мамка не дала по сраці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:32

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:Боже, які джерела, дякую, хоч не бульвар Гордона.
В першому - взагалі про звітність.
По факту - податки різні, суттєво різні, і ніяк останні роки не вирівнювалися

ну да ну да, ссылки не такие
https://ru.euronews.com/my-europe/2021/ ... ax-profits
https://www.reuters.com/business/eu-pro ... 021-05-18/
І шо? Уважно читали? Це як у нас в раді зареєструвати законопроєкт. Навіть нижче, ніж "мерйозне занепокоєння". Це не якийсь акт, не постанова, це ініціатива, яку ще мають розглчнути і узгодити члени ЄС і цілу торбу таких ініціатив відправили і відправлять у смітник, бо нікому воно не треба.
Мало того, там мова тільки про корпоративний податок. А ви взагалі почали від спрощеної системи і оподаткування фізосіб, які навіть і не думав ніхто уніфікувати і не намагався.
Тож знов ви в калюжі пузирі пускаєте.

Цікаво, пам'ятаю, популіст Олланд запроваджував на фізосіб податок до 70%. Отримали зміну резиденства купи заможних людей. Гарний приклад, що треба думати, перед тим як дуркувати з оподаткуванням
Faceless
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