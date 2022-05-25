Ромасик написав:та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.
Ви дуже далекий від теми - РРО придумали лише для поголовних штрафів і для лоббі торгуючих чи виробляючих РРО і примушення підприємців "домовлятися" з контролюючими органами, до РРО їх можна було посилати туди куди і мокшанський корабель і їм це дуже дошкуляло, причому не стільки в моральному плані, скільки в фінансовому.
Ромасик дуууууже далекий, фатально далекий ... хоча ще Жванецький казав, що сперечатися про смак устриць найкраще тим хто їх ніколи не вживав, а тут "об'єкт" чув дзвін та не знає де він, але іксперд у всьому, просто дивно чому він з ранку і до ночі на всіх гілках форуму, а не викладає у Гарварді
Ромасик написав:Василь-Рівне, та знаю, знаю як ви з кумом торгували лівачком і до вас прийшов податківець і попросив ділитися. Не потрібно мені цих слізних історій.
Аааа ну ясно, ще й до того ретроградна амнезія, тому лише форуми з ранку і до ночі, з ранку і до ночі, та ікспердні оцінки по всьому чому тільки можна. Кум у мене взагалі то військовий і ніколи нічим не торгував, але для такого іксперда - глиби то немає жодного значення, аби що молоти з ранку і до ночі
Faceless написав:А FATCA взагалі американська служба, і вона не стосується чорного ринку. Ромасик, ви взагалі хоч якесь уявлення по темі маєте?
FATCA та АТ «Державний ощадний банк» «FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act). ... Метою Угоди є забезпечення автоматичного обміну інформацією між Україною та США, необхідного для виконання Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далі – FATCA). Цей закон був прийнятий в США для виявлення, запобігання та припинення ухилення вiд сплати податкiв громадянами та юридичними особами, що є податковими резидентами США, здiйсненого шляхом прямого або опосередкованого розмiщення коштiв за межами юрисдикції США через неамериканськi фiнансовi установи. ... АТ «Ощадбанк» (далі – Банк) відповідно до Податкового кодексу України є фінансовим агентом та зареєстрований Службою внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service, IRS) як фінансова установа-учасник FAТСА зі статусом «Reporting Model 1 FFI». Відповідно до Податкового кодексу України та Угоди Банк зобов’язаний вживати заходів для виявлення підзвітних рахунків і перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків... https://www.oschadbank.ua/fatca
так что почитайте книжки по экономике сами.
Як тут не ржати, дилетант Ромасік посиланням підтвердив, що - фатка американська - фатка займається боротьбою з ухиленням від оподаткування громадян США, а не чорним ринком Але сам ні біса не зрозумів, і ще й радить комусь читати книжки
І шо? Уважно читали? Це як у нас в раді зареєструвати законопроєкт. Навіть нижче, ніж "мерйозне занепокоєння". Це не якийсь акт, не постанова, це ініціатива, яку ще мають розглчнути і узгодити члени ЄС і цілу торбу таких ініціатив відправили і відправлять у смітник, бо нікому воно не треба. Мало того, там мова тільки про корпоративний податок. А ви взагалі почали від спрощеної системи і оподаткування фізосіб, які навіть і не думав ніхто уніфікувати і не намагався. Тож знов ви в калюжі пузирі пускаєте.
Цікаво, пам'ятаю, популіст Олланд запроваджував на фізосіб податок до 70%. Отримали зміну резиденства купи заможних людей. Гарний приклад, що треба думати, перед тим як дуркувати з оподаткуванням