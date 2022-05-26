Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Податки та Оподаткування,

Державний бюджет / ФОП ФОП + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 14151617 Додано: Сер 25 тра, 2022 19:47 Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/mincyfry-rozrahovuye-zbil-shyty-chastku-it-sektoru-do-10-vvp



Якщо сильно збільшити оподаткування, про ріст ІТ сектору можна забути https://news.finance.ua/ua/mincyfry-rozrahovuye-zbil-shyty-chastku-it-sektoru-do-10-vvpЯкщо сильно збільшити оподаткування, про ріст ІТ сектору можна забути

никакой связи. У меня компания платит по белому и растет.

Просто мы получаем на 10-20% меньше, чем могли бы. Не умираем от этого.

Как говорит мой кумир: нужно щипать гусака так, чтобы он не визжал.



Також він запроваджує спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%, вы хоть почитали, что прислали? никакой связи. У меня компания платит по белому и растет.Просто мы получаем на 10-20% меньше, чем могли бы. Не умираем от этого.Как говорит мой кумир:вы хоть почитали, что прислали? Ромасик

Повідомлень: 4536 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 21:13 Re: ФОП Ромасик написав: Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/mincyfry-rozrahovuye-zbil-shyty-chastku-it-sektoru-do-10-vvp



Якщо сильно збільшити оподаткування, про ріст ІТ сектору можна забути https://news.finance.ua/ua/mincyfry-rozrahovuye-zbil-shyty-chastku-it-sektoru-do-10-vvpЯкщо сильно збільшити оподаткування, про ріст ІТ сектору можна забути

никакой связи. У меня компания платит по белому и растет.

Просто мы получаем на 10-20% меньше, чем могли бы. Не умираем от этого.

Как говорит мой кумир: нужно щипать гусака так, чтобы он не визжал.



Також він запроваджує спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%, вы хоть почитали, что прислали? никакой связи. У меня компания платит по белому и растет.Просто мы получаем на 10-20% меньше, чем могли бы. Не умираем от этого.Как говорит мой кумир:вы хоть почитали, что прислали?

Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими. Умовно, якщо ринковий рейт 3000-3500 долярів для ФОП, то пропонували минулого року 80к на руки, прм цьому це означає, що гросс це 99к, і майже 20к ЄСВ (максимальний), відповідно, компанії така людина обходилася в 120к, або десь в півтори рази дорожче, ніж тим, хто працює з ФОП. В тих же банків така ситуація. Особливо, якщо треба шукати нових людей.

Так, є лояльні співробітники, або джуни, що можуть цілком задовольнитися трохи нижчим доходом, але навіть при ЗП чистими нижче на 20%, компанії людина виходить все одно дорожче десь на 20% ніж її конкурентам, що працюють з ФОП.

Так чи інакше, а люди поступово або йдуть, або їх доводиться утримувати, що дуже дорого, або компанії починають працювати з ФОП. В тих же банках, при рості ІТ підрозділів останні роки, це вийшло в масове запровадження схеми ФОП. Ті, що дрібніші (або жадібніші) взагалі майже нікого не беруть в штат. Те саме у всіляких Нових пошт і Розеток.



Тому "нікакой связі" у вас тільки тому, що ви не знаєте, як це працює.



Зараз ті компанії, що продовжують працювати з нашими спеціалістами, миряться з потенційними ризиками бо у нас якісні кадри ще й недорого обходяться. Якщо суттєво підняти ставки, то в глобальному сенсі ми або почнемо конкурентно програвати на світовому ринку, або доведеться знижувати рейти. В обох випадках це не про продовження стрімкого росту галузі.



Я нічого не надсилав, я поділився новиною. Що, ви вперше читаєте про умови а Дія.Сіті, чи що ще вас здивувало? Уявіть собі, навіть у вашого кумиру поки стає клепки не чіпати то, що вас так обурює. Я ж статтю навів як аргумент того, що не варто збільшувати податки на галузь, якщо ви хочете від неї стрімкого росту. В усьому світі роблять якраз навпаки - дають податкові знижки, період знижених податків для галузей, які хочуть підтримати. Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими. Умовно, якщо ринковий рейт 3000-3500 долярів для ФОП, то пропонували минулого року 80к на руки, прм цьому це означає, що гросс це 99к, і майже 20к ЄСВ (максимальний), відповідно, компанії така людина обходилася в 120к, або десь в півтори рази дорожче, ніж тим, хто працює з ФОП. В тих же банків така ситуація. Особливо, якщо треба шукати нових людей.Так, є лояльні співробітники, або джуни, що можуть цілком задовольнитися трохи нижчим доходом, але навіть при ЗП чистими нижче на 20%, компанії людина виходить все одно дорожче десь на 20% ніж її конкурентам, що працюють з ФОП.Так чи інакше, а люди поступово або йдуть, або їх доводиться утримувати, що дуже дорого, або компанії починають працювати з ФОП. В тих же банках, при рості ІТ підрозділів останні роки, це вийшло в масове запровадження схеми ФОП. Ті, що дрібніші (або жадібніші) взагалі майже нікого не беруть в штат. Те саме у всіляких Нових пошт і Розеток.Тому "нікакой связі" у вас тільки тому, що ви не знаєте, як це працює.Зараз ті компанії, що продовжують працювати з нашими спеціалістами, миряться з потенційними ризиками бо у нас якісні кадри ще й недорого обходяться. Якщо суттєво підняти ставки, то в глобальному сенсі ми або почнемо конкурентно програвати на світовому ринку, або доведеться знижувати рейти. В обох випадках це не про продовження стрімкого росту галузі.Я нічого не надсилав, я поділився новиною. Що, ви вперше читаєте про умови а Дія.Сіті, чи що ще вас здивувало? Уявіть собі, навіть у вашого кумиру поки стає клепки не чіпати то, що вас так обурює. Я ж статтю навів як аргумент того, що не варто збільшувати податки на галузь, якщо ви хочете від неї стрімкого росту. В усьому світі роблять якраз навпаки - дають податкові знижки, період знижених податків для галузей, які хочуть підтримати. Faceless

Модератор Повідомлень: 31496 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 21:13

Ромасик написав: ol_zy написав: Пока война за РРО приостановились наказывать, Пока война за РРО приостановились наказывать,

пока война то как раз и нужно наказывать, это в мирное время можно махнуть рукой - хотите жить в овне, то не жалуйтесь.



ol_zy написав: Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен, Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен, любой предприниматель ведет свое внутреннее РРО - он знает, за сколько он товар купил, за сколько продал. Государство просто просит поделиться этой инфой. При подключении ПОС/эквайринга к примеру к интернет-магазину, идет синхронизация id чека вашего магазина с id платежа. Так же на кассах. Проблем вообще нет синхронизовать РРО/ПОС. Это уже все делается чуть ли не в мобильном телефоне.



ol_zy написав: т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому. т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому. та лан



ol_zy написав: РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит? РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?

если он завезет айфон за 50 баксов, а продаст за 1000 басков налички , то налоговой он скажет, что продал за 51 дол. и уплатит 5% с 1 дол. Что же тут непонятного. Это элементарно!

ошибся лан, не с 1 доллара, а с 51.



ol_zy написав: А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений. А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений.

то так и есть - с ит никто РРО не требует. РРО нужен для налички. Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП. Ну и честно платит хотя бы свои 5%. пока война то как раз и нужно наказывать, это в мирное время можно махнуть рукой - хотите жить в овне, то не жалуйтесь.любой предприниматель ведет свое внутреннее РРО - он знает, за сколько он товар купил, за сколько продал. Государство просто просит поделиться этой инфой. При подключении ПОС/эквайринга к примеру к интернет-магазину, идет синхронизация id чека вашего магазина с id платежа. Так же на кассах. Проблем вообще нет синхронизовать РРО/ПОС. Это уже все делается чуть ли не в мобильном телефоне.та ланесли он завезет айфон за 50 баксов, а продаст за 1000 басков, то налоговой он скажет, что продал за 51 дол. и уплатит 5% с 1 дол. Что же тут непонятного. Это элементарно!лан, не с 1 доллара, а с 51.то так и есть - с ит никто РРО не требует. РРО нужен для налички. Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП. Ну и честно платит хотя бы свои 5%. Просто осознай - все написанное тобой есть фантазии, не имеющие ничего обшено с реальностью.. sergey_sryvkin

Повідомлень: 989 З нами з: 19.02.14 Подякував: 387 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 21:20 Ромасик написав: Faceless написав: утримувати штат бухгалтерів і купу додатково документообігу. утримувати штат бухгалтерів і купу додатково документообігу.

та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО. та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.

Омг... Вбийте хто-небудь цього спрощувача... Воно взагалі про фопів уяви не має, але праблєм нєт, і всьо прощє прастого .. Омг... Вбийте хто-небудь цього спрощувача... Воно взагалі про фопів уяви не має, але праблєм нєт, і всьо прощє прастого .. sergey_sryvkin

Повідомлень: 989 З нами з: 19.02.14 Подякував: 387 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 21:44 Faceless написав: Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими. Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими.

я вот лично свою компанию за на 10-20% бОльшую зп не покину. А тем более, если окажется, что это лишь манипуляции с налогами. Хотя б 50%.

У меня есть какая-то японская преданность компании. Я не могу просто бегать между компаниями, как проститутка. Мне кажется, тогда к тебе и такое отношение в карьерном росте будет.

Кроме того наша компания монополист на украинском рынке, мне перебегать особо некуда, сохранив свой скилл. В другом месте придется осваивать новую профессию.



Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой. И тут вызывают его к бухгалтеру: типа хошь на 20% больше зп? Мы сейчас тебя увольняем, переводим на фоп, это туда, это сюда, если налоговик спросит, что да как? - ты знаешь что отвечать. Согласен? - Да, конечно!



апд. забыл самое главное к характеристике итшников - они все категорически против коррупции! я вот лично свою компанию за на 10-20% бОльшую зп не покину. А тем более, если окажется, что это лишь манипуляции с налогами. Хотя б 50%.У меня есть какая-то японская преданность компании. Я не могу просто бегать между компаниями, как проститутка. Мне кажется, тогда к тебе и такое отношение в карьерном росте будет.Кроме того наша компания монополист на украинском рынке, мне перебегать особо некуда, сохранив свой скилл. В другом месте придется осваивать новую профессию.Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой. И тут вызывают его к бухгалтеру: типа хошь на 20% больше зп? Мы сейчас тебя увольняем, переводим на фоп, это туда, это сюда, если налоговик спросит, что да как? - ты знаешь что отвечать. Согласен? - Да, конечно!апд. забыл самое главное к характеристике итшников - они все Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 25 тра, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 4536 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 22:08 Re: ФОП Ромасик написав: Faceless написав: Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими. Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими.

я вот лично свою компанию за на 10-20% бОльшую зп не покину. А тем более, если окажется, что это лишь манипуляции с налогами. Хотя б 50%.

У меня есть какая-то японская преданность компании. Я не могу просто бегать между компаниями, как проститутка. Мне кажется, тогда к тебе и такое отношение в карьерном росте будет.

Кроме того наша компания монополист на украинском рынке, мне перебегать особо некуда, сохранив свой скилл. В другом месте придется осваивать новую профессию. я вот лично свою компанию за на 10-20% бОльшую зп не покину. А тем более, если окажется, что это лишь манипуляции с налогами. Хотя б 50%.У меня есть какая-то японская преданность компании. Я не могу просто бегать между компаниями, как проститутка. Мне кажется, тогда к тебе и такое отношение в карьерном росте будет.Кроме того наша компания монополист на украинском рынке, мне перебегать особо некуда, сохранив свой скилл. В другом месте придется осваивать новую профессию.

У мене для вас погані новини. Ви обманюєте самі себе, а по факту ви є заручником своєї професії.

І навіть на +50% не перейдете вочевидь, бо нема куди, бо доведеться на новому місці рости з нуля.

Сподіваюся, ви кар'єру побудуєте, або знайдете врешті решт щось альтернативне, де не будете настільки залежні, але дуже часто така залежність від роботодавця є пасткою, що врешті решт закінчується відсутністю перспектив, росту, а в разі скорочення - життєвою і фінансовою кризою.

Ну то ваша справа.



Ну і додам, що ваше порівняння з "проституткою" геть неадекватне для сучасного суспільства в більшості країн. В деяких компаніях дійсно високо цінують лояльність, в деяких країнах (не буду про Японію) загалом не прийнято бігати між компаніями, а заохочуються тривалі відносини і сприйняття колективом, без чого не прийти на якусь керівну посаду (зокрема, багато такого розповідають колеги з Німеччини).

В НБУ часів Стельмаха було подібне відношення.



Але загалом - широкий, різноманітний досвід, вміння швидко адаптуватися, привнести щось нове - навпаки, вітається і цінується, і для кар'єри скоріше плюс. Хіба що, такі зміни не мають бути аж надто часто, не щороку звісно. У мене для вас погані новини. Ви обманюєте самі себе, а по факту ви є заручником своєї професії.І навіть на +50% не перейдете вочевидь, бо нема куди, бо доведеться на новому місці рости з нуля.Сподіваюся, ви кар'єру побудуєте, або знайдете врешті решт щось альтернативне, де не будете настільки залежні, але дуже часто така залежність від роботодавця є пасткою, що врешті решт закінчується відсутністю перспектив, росту, а в разі скорочення - життєвою і фінансовою кризою.Ну то ваша справа.Ну і додам, що ваше порівняння з "проституткою" геть неадекватне для сучасного суспільства в більшості країн. В деяких компаніях дійсно високо цінують лояльність, в деяких країнах (не буду про Японію) загалом не прийнято бігати між компаніями, а заохочуються тривалі відносини і сприйняття колективом, без чого не прийти на якусь керівну посаду (зокрема, багато такого розповідають колеги з Німеччини).В НБУ часів Стельмаха було подібне відношення.Але загалом - широкий, різноманітний досвід, вміння швидко адаптуватися, привнести щось нове - навпаки, вітається і цінується, і для кар'єри скоріше плюс. Хіба що, такі зміни не мають бути аж надто часто, не щороку звісно. Faceless

Модератор Повідомлень: 31496 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 22:24 Faceless согласен, я немного заложник своей профессии. Но и я не жалуюсь. Доходов мне хватает, я вижу перспективы, вижу лояльность, работодатель вкладывается в мое развитие. Поэтому мне грех жаловаться. Есть конечно люди, которым постоянно что-то мало, что-то ищут.

+50% никто не даст, потому-что такую сумму придется дать за почти нулевой скилл в их измерении.

Но есть другие конкуренты моей компании, которые пока не представлены в Украине и могут захотеть сюда зайти. Либо есть аналогичный нашей компании подрядчик в Польше с зп более х2. Так что Хотаб выгонит меня из Киева, поеду туда согласен, я немного заложник своей профессии. Но и я не жалуюсь. Доходов мне хватает, я вижу перспективы, вижу лояльность, работодатель вкладывается в мое развитие. Поэтому мне грех жаловаться. Есть конечно люди, которым постоянно что-то мало, что-то ищут.+50% никто не даст, потому-что такую сумму придется дать за почти нулевой скилл в их измерении.Но есть другие конкуренты моей компании, которые пока не представлены в Украине и могут захотеть сюда зайти. Либо есть аналогичный нашей компании подрядчик в Польше с зп более х2. Так что Хотаб выгонит меня из Киева, поеду туда Ромасик

Повідомлень: 4536 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 23:16 Faceless написав: Як тут не ржати, дилетант Ромасік посиланням підтвердив, що

- фатка американська

- фатка займається боротьбою з ухиленням від оподаткування громадян США, а не чорним ринком

Але сам ні біса не зрозумів, і ще й радить комусь читати книжки Як тут не ржати, дилетант Ромасік посиланням підтвердив, що- фатка американська- фатка займається боротьбою з ухиленням від оподаткування громадян США,Але сам ні біса не зрозумів, і ще й радить комусь читати книжки

ох и сложно с вами! Я же вам жирным выделил, зная что у вас с логикой не очень:

1) американская контора, которая своей цидулой нагибает банки по всему (цивилизированному) миру шманать всех клиентов на выполнение своих требований. Да американская контора = весь мир. Да, украинские рагули ей не интересны. Но своих они видят по всему миру. Хотя и украинских (Лазаренко, Фирташ, Беня, Бахматюк) достают. Да, фатка приведена как первое попавшееся, можете расширить список другими документами и конторами: ФБР, ЦРУ, госдеп, налоговиков, минфин, торговую палату, эксп-имп.контроль. Какая разница? США беспокоится о своих налогоплательщиках по всему миру. И не только своих.

2) а черный рынок - это набор шалашей обшитых черным профнастилом? ох и сложно с вами! Я же вам жирным выделил, зная что у вас с логикой не очень:1) американская контора, которая своей цидулой нагибает банки по всему (цивилизированному) миру шманатьклиентов на выполнение своих требований. Да американская контора = весь мир. Да, украинские рагули ей не интересны. Но своих они видят по всему миру. Хотя и украинских (Лазаренко, Фирташ, Беня, Бахматюк) достают. Да, фатка приведена как первое попавшееся, можете расширить список другими документами и конторами: ФБР, ЦРУ, госдеп, налоговиков, минфин, торговую палату, эксп-имп.контроль. Какая разница? США беспокоится о своих налогоплательщиках по всему миру. И не только своих.2) а черный рынок - это набор шалашей обшитых черным профнастилом? Ромасик

Повідомлень: 4536 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_