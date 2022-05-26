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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:47
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/mincyfry-rozrahovuye-zbil-shyty-chastku-it-sektoru-do-10-vvp
Якщо сильно збільшити оподаткування, про ріст ІТ сектору можна забути
никакой связи. У меня компания платит по белому и растет.
Просто мы получаем на 10-20% меньше, чем могли бы. Не умираем от этого.
Как говорит мой кумир: нужно щипать гусака так, чтобы он не визжал.
Також він запроваджує спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%,
вы хоть почитали, что прислали?
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Ромасик
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Додано: Сер 25 тра, 2022 21:13
Ромасик написав: Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/mincyfry-rozrahovuye-zbil-shyty-chastku-it-sektoru-do-10-vvp
Якщо сильно збільшити оподаткування, про ріст ІТ сектору можна забути
никакой связи. У меня компания платит по белому и растет.
Просто мы получаем на 10-20% меньше, чем могли бы. Не умираем от этого.
Как говорит мой кумир: нужно щипать гусака так, чтобы он не визжал.
Також він запроваджує спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%,
вы хоть почитали, что прислали?
Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими. Умовно, якщо ринковий рейт 3000-3500 долярів для ФОП, то пропонували минулого року 80к на руки, прм цьому це означає, що гросс це 99к, і майже 20к ЄСВ (максимальний), відповідно, компанії така людина обходилася в 120к, або десь в півтори рази дорожче, ніж тим, хто працює з ФОП. В тих же банків така ситуація. Особливо, якщо треба шукати нових людей.
Так, є лояльні співробітники, або джуни, що можуть цілком задовольнитися трохи нижчим доходом, але навіть при ЗП чистими нижче на 20%, компанії людина виходить все одно дорожче десь на 20% ніж її конкурентам, що працюють з ФОП.
Так чи інакше, а люди поступово або йдуть, або їх доводиться утримувати, що дуже дорого, або компанії починають працювати з ФОП. В тих же банках, при рості ІТ підрозділів останні роки, це вийшло в масове запровадження схеми ФОП. Ті, що дрібніші (або жадібніші) взагалі майже нікого не беруть в штат. Те саме у всіляких Нових пошт і Розеток.
Тому "нікакой связі" у вас тільки тому, що ви не знаєте, як це працює.
Зараз ті компанії, що продовжують працювати з нашими спеціалістами, миряться з потенційними ризиками бо у нас якісні кадри ще й недорого обходяться. Якщо суттєво підняти ставки, то в глобальному сенсі ми або почнемо конкурентно програвати на світовому ринку, або доведеться знижувати рейти. В обох випадках це не про продовження стрімкого росту галузі.
Я нічого не надсилав, я поділився новиною. Що, ви вперше читаєте про умови а Дія.Сіті, чи що ще вас здивувало? Уявіть собі, навіть у вашого кумиру поки стає клепки не чіпати то, що вас так обурює. Я ж статтю навів як аргумент того, що не варто збільшувати податки на галузь, якщо ви хочете від неї стрімкого росту. В усьому світі роблять якраз навпаки - дають податкові знижки, період знижених податків для галузей, які хочуть підтримати.
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Faceless
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Додано: Сер 25 тра, 2022 21:13
Просто осознай - все написанное тобой есть фантазии, не имеющие ничего обшено с реальностью..
Ромасик написав: ol_zy написав:
Пока война за РРО приостановились наказывать,
пока война то как раз и нужно наказывать, это в мирное время можно махнуть рукой - хотите жить в овне, то не жалуйтесь.
ol_zy написав:
Как по мне достаточно ПОСа, чтобы все по БН на счет залетало и тогда РРО особо не нужен,
любой предприниматель ведет свое внутреннее РРО - он знает, за сколько он товар купил, за сколько продал. Государство просто просит поделиться этой инфой. При подключении ПОС/эквайринга к примеру к интернет-магазину, идет синхронизация id чека вашего магазина с id платежа. Так же на кассах. Проблем вообще нет синхронизовать РРО/ПОС. Это уже все делается чуть ли не в мобильном телефоне.
ol_zy написав:
т.к. свои 5% с оборота - ФОП заплатит по любому.
та лан
ol_zy написав:
РРО - это не контроль уплаты налогов, а контроль ... х.з. чего. Даже если завез айфон за 50 дол. и продал за 950, то заплатил на таможне 20% + пошлину + брокерские услуги и в итоге еще 5% запалтил от конечной стоимости. А то что заработал 900-5%-таможня, так для того и работает, чтобы зарабатывать. Ну будет у него РРО ну узнает налоговая, что продал за 950 и что все налоги заплатил и что это изменит?
если он завезет айфон за 50 баксов, а продаст за 1000 басков налички
, то налоговой он скажет, что продал за 51 дол. и уплатит 5% с 1 дол. Что же тут непонятного. Это элементарно! ошибся
лан, не с 1 доллара, а с 51.
ol_zy написав:
А те ФОП (и ИТ и не только), что работают строго по безналу (через р/с), то им РРО и не нужен вообще, т.к. все идет через р/с и налог платится со всех поступлений.
то так и есть - с ит никто РРО не требует. РРО нужен для налички. Чтобы было видно, что ФОП действительно нищий и соответствует ограничениям ФОП. Ну и честно платит хотя бы свои 5%.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 21:20
Ромасик написав: Faceless написав:
утримувати штат бухгалтерів і купу додатково документообігу.
та для ФОПа тоже нет проблем с учетом. А чтобы было проще, придумали РРО.
Омг... Вбийте хто-небудь цього спрощувача... Воно взагалі про фопів уяви не має, але праблєм нєт, і всьо прощє прастого ..
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Додано: Сер 25 тра, 2022 21:44
Faceless написав:
Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими.
я вот лично свою компанию за на 10-20% бОльшую зп не покину. А тем более, если окажется, что это лишь манипуляции с налогами. Хотя б 50%.
У меня есть какая-то японская преданность компании. Я не могу просто бегать между компаниями, как проститутка. Мне кажется, тогда к тебе и такое отношение в карьерном росте будет.
Кроме того наша компания монополист на украинском рынке, мне перебегать особо некуда, сохранив свой скилл. В другом месте придется осваивать новую профессию.
Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой. И тут вызывают его к бухгалтеру: типа хошь на 20% больше зп? Мы сейчас тебя увольняем, переводим на фоп, это туда, это сюда, если налоговик спросит, что да как? - ты знаешь что отвечать. Согласен? - Да, конечно!
апд. забыл самое главное к характеристике итшников - они все категорически против коррупции
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Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 25 тра, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:08
Ромасик написав: Faceless написав:
Питання конкуренції між компаніями, що платять вбілу і тими, хто працює з ФОП, стоїть не перший рік. Є ринок, і від нього нікуди не дітися, хороші специ йдуть туди, де можуть заробити більше, тому ті, хто платять вбілу, вимушені пропонувати еквівалентну суму чистими.
я вот лично свою компанию за на 10-20% бОльшую зп не покину. А тем более, если окажется, что это лишь манипуляции с налогами. Хотя б 50%.
У меня есть какая-то японская преданность компании. Я не могу просто бегать между компаниями, как проститутка. Мне кажется, тогда к тебе и такое отношение в карьерном росте будет.
Кроме того наша компания монополист на украинском рынке, мне перебегать особо некуда, сохранив свой скилл. В другом месте придется осваивать новую профессию.
У мене для вас погані новини. Ви обманюєте самі себе, а по факту ви є заручником своєї професії.
І навіть на +50% не перейдете вочевидь, бо нема куди, бо доведеться на новому місці рости з нуля.
Сподіваюся, ви кар'єру побудуєте, або знайдете врешті решт щось альтернативне, де не будете настільки залежні, але дуже часто така залежність від роботодавця є пасткою, що врешті решт закінчується відсутністю перспектив, росту, а в разі скорочення - життєвою і фінансовою кризою.
Ну то ваша справа.
Ну і додам, що ваше порівняння з "проституткою" геть неадекватне для сучасного суспільства в більшості країн. В деяких компаніях дійсно високо цінують лояльність, в деяких країнах (не буду про Японію) загалом не прийнято бігати між компаніями, а заохочуються тривалі відносини і сприйняття колективом, без чого не прийти на якусь керівну посаду (зокрема, багато такого розповідають колеги з Німеччини).
В НБУ часів Стельмаха було подібне відношення.
Але загалом - широкий, різноманітний досвід, вміння швидко адаптуватися, привнести щось нове - навпаки, вітається і цінується, і для кар'єри скоріше плюс. Хіба що, такі зміни не мають бути аж надто часто, не щороку звісно.
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Faceless
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:24
Faceless
согласен, я немного заложник своей профессии. Но и я не жалуюсь. Доходов мне хватает, я вижу перспективы, вижу лояльность, работодатель вкладывается в мое развитие. Поэтому мне грех жаловаться. Есть конечно люди, которым постоянно что-то мало, что-то ищут.
+50% никто не даст, потому-что такую сумму придется дать за почти нулевой скилл в их измерении.
Но есть другие конкуренты моей компании, которые пока не представлены в Украине и могут захотеть сюда зайти. Либо есть аналогичный нашей компании подрядчик в Польше с зп более х2. Так что Хотаб выгонит меня из Киева, поеду туда
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Ромасик
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Додано: Сер 25 тра, 2022 23:16
Faceless написав:
Як тут не ржати, дилетант Ромасік посиланням підтвердив, що
- фатка американська
- фатка займається боротьбою з ухиленням від оподаткування громадян США, а не чорним ринком
Але сам ні біса не зрозумів, і ще й радить комусь читати книжки
ох и сложно с вами! Я же вам жирным выделил, зная что у вас с логикой не очень:
1) американская контора, которая своей цидулой нагибает банки по всему (цивилизированному) миру шманать всех
клиентов на выполнение своих требований. Да американская контора = весь мир. Да, украинские рагули ей не интересны. Но своих они видят по всему миру. Хотя и украинских (Лазаренко, Фирташ, Беня, Бахматюк) достают. Да, фатка приведена как первое попавшееся, можете расширить список другими документами и конторами: ФБР, ЦРУ, госдеп, налоговиков, минфин, торговую палату, эксп-имп.контроль. Какая разница? США беспокоится о своих налогоплательщиках по всему миру. И не только своих.
2) а черный рынок - это набор шалашей обшитых черным профнастилом?
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Ромасик
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Додано: Чет 26 тра, 2022 01:54
Ромасик написав: Faceless написав:
Як тут не ржати, дилетант Ромасік посиланням підтвердив, що
- фатка американська
- фатка займається боротьбою з ухиленням від оподаткування громадян США, а не чорним ринком
Але сам ні біса не зрозумів, і ще й радить комусь читати книжки
ох и сложно с вами! Я же вам жирным выделил, зная что у вас с логикой не очень:
1) американская контора, которая своей цидулой нагибает банки по всему (цивилизированному) миру шманать всех
клиентов на выполнение своих требований. Да американская контора = весь мир. Да, украинские рагули ей не интересны. Но своих они видят по всему миру. Хотя и украинских (Лазаренко, Фирташ, Беня, Бахматюк) достают. Да, фатка приведена как первое попавшееся, можете расширить список другими документами и конторами: ФБР, ЦРУ, госдеп, налоговиков, минфин, торговую палату, эксп-имп.контроль. Какая разница? США беспокоится о своих налогоплательщиках по всему миру. И не только своих.
2) а черный рынок - это набор шалашей обшитых черным профнастилом?
Цікаво, вам подобається ганьбитися, виставляти себе на посміховисько?
Не всіх клієнтів. Ваші рахунки їй до дупи.
ФБР, ЦРУ, Госдеп - всі приклади мимо, ще б АНБ пригадали і все з серіалів, що чули. Могли б FATF хоч привести, але ж ви й не знаєте, що це.
"Какая разніца" - та велика, бо ви повну дурню несете. Чули десь кілька слів і тулите аби куди.
На банки кладуть зобов'язання контролю за відмиванням коштів, боротьбою з фінансуванням тероризму, дотриманням санкцій. Чорний ринок тут взагалі ні до чого.
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