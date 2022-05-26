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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 26 тра, 2022 07:38
Ромасик написав:
Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой.
Откуда такой портрет ИТ-ника, Гетьманцев? Ты же сам не работаешь в этой сфере, а что-то тут придумываешь. Смешное.
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