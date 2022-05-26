вводим в гугле ФБР + фирташ, лазаренко, беня и видим много интересного, к примеру:
а откуда ФБР знает что творится в Индии. Правильно - от разведки (ЦРУ).Фирташ задержан в Австрии по запросу ФБР, но не за деятельность в США, а за индийский инвестпроект, в котором Фирташ «якобы участвовал» в 2006 году.
Госдеп занимается "подключением" стран к фатке.
Так что очередное ваше пустое разглагольстование.
Видите, вы и сами все прекрасно знаете, а включаете дурачка.
какие обьязательства я написал в цитате про Ощад. Хотя от вашего переформулирования суть не меняется. Но раз вы придираетесь к словам, то я тоже.