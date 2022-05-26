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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:06
Faceless написав:
ФБР, ЦРУ, Госдеп - всі приклади мимо
вводим в гугле ФБР + фирташ, лазаренко, беня и видим много интересного, к примеру:
Фирташ задержан в Австрии по запросу ФБР, но не за деятельность в США, а за индийский инвестпроект, в котором Фирташ «якобы участвовал» в 2006 году.
а откуда ФБР знает что творится в Индии. Правильно - от разведки (ЦРУ).Госдеп
занимается "подключением" стран к фатке.
Так что очередное ваше пустое разглагольстование.
Faceless написав:
Могли б FATF хоч привести
Видите, вы и сами все прекрасно знаете, а включаете дурачка.
Faceless написав:
На банки кладуть зобов'язання контролю за відмиванням коштів, боротьбою з фінансуванням тероризму, дотриманням санкцій. Чорний ринок тут взагалі ні до чого.
какие обьязательства я написал в цитате про Ощад. Хотя от вашего переформулирования суть не меняется. Но раз вы придираетесь к словам, то я тоже.
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Ромасик
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:11
BIGor написав: Ромасик написав:
Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой.
Откуда такой портрет ИТ-ника, Гетьманцев? Ты же сам не работаешь в этой сфере, а что-то тут придумываешь. Смешное.
а я на Фейслесса смотрю:
Faceless написав:
Цікаво, вам подобається ганьбитися, виставляти себе на посміховисько?
он мне в каждом сообщении пишет, что он умный, а я дурак.
А, ну и на тебя тоже!
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Ромасик
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:26
как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?
То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.
А забугор, пусть попробуют.
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Ромасик
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Додано: Чет 26 тра, 2022 21:32
Ромасик написав:как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?
То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.
А забугор, пусть попробуют.
Звісно, що всі не втечуть, це очевидно.
Але якщо податкове навантаження вирівняють з тією ж східною Європою - залишатися в Україні причин стане дуже мало.
А наразі, завдяки низькому оподаткуванню, тут заробляти можна більше, при тому, що життя дешевше - суттєвий, насправді, аргумент.
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Faceless
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Додано: Чет 26 тра, 2022 22:20
Faceless,
причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.
описался, средняя зп в США 4600.
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Ромасик
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