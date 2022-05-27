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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:06

  Faceless написав:ФБР, ЦРУ, Госдеп - всі приклади мимо

вводим в гугле ФБР + фирташ, лазаренко, беня и видим много интересного, к примеру:
Фирташ задержан в Австрии по запросу ФБР, но не за деятельность в США, а за индийский инвестпроект, в котором Фирташ «якобы участвовал» в 2006 году.
а откуда ФБР знает что творится в Индии. Правильно - от разведки (ЦРУ).
Госдеп занимается "подключением" стран к фатке.
Так что очередное ваше пустое разглагольстование.

  Faceless написав:Могли б FATF хоч привести
Видите, вы и сами все прекрасно знаете, а включаете дурачка.

  Faceless написав:На банки кладуть зобов'язання контролю за відмиванням коштів, боротьбою з фінансуванням тероризму, дотриманням санкцій. Чорний ринок тут взагалі ні до чого.

какие обьязательства я написал в цитате про Ощад. Хотя от вашего переформулирования суть не меняется. Но раз вы придираетесь к словам, то я тоже.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:11

  BIGor написав:
  Ромасик написав:Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой.

Откуда такой портрет ИТ-ника, Гетьманцев? Ты же сам не работаешь в этой сфере, а что-то тут придумываешь. Смешное.


а я на Фейслесса смотрю:
  Faceless написав:Цікаво, вам подобається ганьбитися, виставляти себе на посміховисько?
он мне в каждом сообщении пишет, что он умный, а я дурак.

А, ну и на тебя тоже!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:26

как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?

То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.

А забугор, пусть попробуют.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 21:32

Re: ФОП

Ромасик написав:как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?

То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.

А забугор, пусть попробуют.


Звісно, що всі не втечуть, це очевидно.
Але якщо податкове навантаження вирівняють з тією ж східною Європою - залишатися в Україні причин стане дуже мало.
А наразі, завдяки низькому оподаткуванню, тут заробляти можна більше, при тому, що життя дешевше - суттєвий, насправді, аргумент.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:20

Faceless,
причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.

описался, средняя зп в США 4600.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 22:50

Re: ФОП

Ромасик написав:Faceless,
причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.

описался, средняя зп в США 4600.


Причина не в порівнянні з середньою, а в купівельній спроможності, в першу чергу. Але "за бугром" це не тільки США, та й цифри геть інші, сильно варіюються і по галузі загалом і по країнах. Ну і в США це буде куди більше за 5к, але в США не так просто потрапити взагалі.
Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя, то суб'єктивно для багатьох місцеві мінуси перекриваються плюсами.
Збільшуємо оподаткування - плюси зникають, мінуси залишаються. Все досить просто.
Faceless
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