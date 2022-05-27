|
|
|
ФОП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:06
Faceless написав:
ФБР, ЦРУ, Госдеп - всі приклади мимо
вводим в гугле ФБР + фирташ, лазаренко, беня и видим много интересного, к примеру:
Фирташ задержан в Австрии по запросу ФБР, но не за деятельность в США, а за индийский инвестпроект, в котором Фирташ «якобы участвовал» в 2006 году.
а откуда ФБР знает что творится в Индии. Правильно - от разведки (ЦРУ).Госдеп
занимается "подключением" стран к фатке.
Так что очередное ваше пустое разглагольстование.
Faceless написав:
Могли б FATF хоч привести
Видите, вы и сами все прекрасно знаете, а включаете дурачка.
Faceless написав:
На банки кладуть зобов'язання контролю за відмиванням коштів, боротьбою з фінансуванням тероризму, дотриманням санкцій. Чорний ринок тут взагалі ні до чого.
какие обьязательства я написал в цитате про Ощад. Хотя от вашего переформулирования суть не меняется. Но раз вы придираетесь к словам, то я тоже.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:11
BIGor написав: Ромасик написав:
Я вот предсталяю эту картину. Итшники, они обычно считают себя размещенными на высоких ступенях пирамиды Маслоу - за экологию там борются, котиков кормят, благотворители, европейские ценности, причащаются к высокой культуре. Денег на жизнь хватает само собой.
Откуда такой портрет ИТ-ника, Гетьманцев? Ты же сам не работаешь в этой сфере, а что-то тут придумываешь. Смешное.
а я на Фейслесса смотрю:
Faceless написав:
Цікаво, вам подобається ганьбитися, виставляти себе на посміховисько?
он мне в каждом сообщении пишет, что он умный, а я дурак.
А, ну и на тебя тоже!
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:26
как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?
То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.
А забугор, пусть попробуют.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 тра, 2022 21:32
Ромасик написав:как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?
То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.
А забугор, пусть попробуют.
Звісно, що всі не втечуть, це очевидно.
Але якщо податкове навантаження вирівняють з тією ж східною Європою - залишатися в Україні причин стане дуже мало.
А наразі, завдяки низькому оподаткуванню, тут заробляти можна більше, при тому, що життя дешевше - суттєвий, насправді, аргумент.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31502
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 7519 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:20
Faceless,
причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.
описался, средняя зп в США 4600.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 тра, 2022 22:50
Ромасик написав:Faceless,
причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.
описался, средняя зп в США 4600.
Причина не в порівнянні з середньою, а в купівельній спроможності, в першу чергу. Але "за бугром" це не тільки США, та й цифри геть інші, сильно варіюються і по галузі загалом і по країнах. Ну і в США це буде куди більше за 5к, але в США не так просто потрапити взагалі.
Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя, то суб'єктивно для багатьох місцеві мінуси перекриваються плюсами.
Збільшуємо оподаткування - плюси зникають, мінуси залишаються. Все досить просто.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31502
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 7519 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:23
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13504
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:35
Ромасик написав:
как-то отвлеклись от темы, куда убегут итшники?
То что могут бегать внутри страны, то понятно. Но если заставить всех платить по белому - бежать будет некуда.
А забугор, пусть попробуют.
Я буду переселятся в Польшу, еще до войны был план. Сейчас даже стало легче, так как раньше надо было там устраиваться на новую фирму, а сейчас наша компания открыла свой офис и в Польше.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6106
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:43
Ромасик написав:
причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.
Жить в сомали наверное тоже приятно с зп в 1000 баксов, при средней у местных в 100 баксов?
И кстати на 3к баксов ты можешь купить меньше чем на 5 к баксов.
Или ты про то, что тут можно купить евробляху с вырезанным катализатором подешовке и парковать бесплатно у себя во дворе на газоне?
Оч ень сомнительное преимущество, при том что все евробляхи и битки сам знаешь откуда тянут. Та даже самый простой пример - iPhone у нас дороже стоит чем в США. Поэтому тянут их оттуда.
Поэтому я за то что бы получать 5К при 5К за бугром, а ты свои домыслы даже не аргументировал.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6106
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:49
Faceless написав:
Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,
Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6106
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|