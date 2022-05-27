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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:38

Re: ФОП

BIGor написав:
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
Насправді об'єктивний факт, якщо порівнювати порівнюване
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:55

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
Насправді об'єктивний факт, якщо порівнювати порівнюване

Давайте хоч трохи фактів..
BIGor
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  #<1 ... 16171819
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