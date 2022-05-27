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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:38
BIGor написав: Faceless написав:
Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,
Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
Насправді об'єктивний факт, якщо порівнювати порівнюване
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:55
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,
Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
Насправді об'єктивний факт, якщо порівнювати порівнюване
Давайте хоч трохи фактів..
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