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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:38

Re: ФОП

BIGor написав:
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
Насправді об'єктивний факт, якщо порівнювати порівнюване
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:55

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Про меншу вартість життя - дуже сумнівний домисл.
Насправді об'єктивний факт, якщо порівнювати порівнюване

Давайте хоч трохи фактів..
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:05

  BIGor написав:Давайте хоч трохи фактів..

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

You would need around 10,061.53zł (69,186.31₴) in Kiev (Kyiv) to maintain the same standard of life that you can have with 12,000.00zł in Warsaw (assuming you rent in both cities).
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:06

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Давайте хоч трохи фактів..

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

You would need around 10,061.53zł (69,186.31₴) in Kiev (Kyiv) to maintain the same standard of life that you can have with 12,000.00zł in Warsaw (assuming you rent in both cities).

Так і зарплати в Варшаві набагато більші київських. А вартість життя всього на 20%.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:08

  BIGor написав:Так і зарплати в Варшаві набагато більші київських. А вартість життя всього на 20%.

Отвечу цитатой выше
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:07

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Так і зарплати в Варшаві набагато більші київських. А вартість життя всього на 20%.

Отвечу цитатой выше
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:20

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Давайте хоч трохи фактів..

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

You would need around 10,061.53zł (69,186.31₴) in Kiev (Kyiv) to maintain the same standard of life that you can have with 12,000.00zł in Warsaw (assuming you rent in both cities).

Стоимость покупки жилья в 2 раза дороже,
комуналка в 2 раза
Проезд ОТ/такси в 3-4 раза дороже.
Говядина на 50% дороже (свинины нет), сосасола почему-то в 2 раза, а апельсины-бананы, картошка - да, примерно в ту же цену.
Брычки и шмотки тоже примерно в ту же стоимость.
Сигреты в 2 раза.
Детский сад и школу - хз как сравнивали.
Потеряли medicalcare - очень интересная статья расходов.
Нет парикмахеров и маникюров.
Единственное, что реально дешевле - молочка.
Если суммарный % разницы сложили обычным суммированием %%, то это ни о чем.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 тра, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:26

  BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...

В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше?
Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
alfredhaos
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