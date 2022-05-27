You would need around 10,061.53zł (69,186.31₴) in Kiev (Kyiv) to maintain the same standard of life that you can have with 12,000.00zł in Warsaw (assuming you rent in both cities).
Стоимость покупки жилья в 2 раза дороже, комуналка в 2 раза Проезд ОТ/такси в 3-4 раза дороже. Говядина на 50% дороже (свинины нет), сосасола почему-то в 2 раза, а апельсины-бананы, картошка - да, примерно в ту же цену. Брычки и шмотки тоже примерно в ту же стоимость. Сигреты в 2 раза. Детский сад и школу - хз как сравнивали. Потеряли medicalcare - очень интересная статья расходов. Нет парикмахеров и маникюров. Единственное, что реально дешевле - молочка. Если суммарный % разницы сложили обычным суммированием %%, то это ни о чем.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 тра, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше? Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше? Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
Ромасик написав:Faceless, причина банальная - получать 3К баксов при средней зп по стране 14Кгрн намного приятнее, чем 5К при 5К за бугром.
описался, средняя зп в США 4600.
Причина не в порівнянні з середньою, а в купівельній спроможності, в першу чергу. Але "за бугром" це не тільки США, та й цифри геть інші, сильно варіюються і по галузі загалом і по країнах. Ну і в США це буде куди більше за 5к, але в США не так просто потрапити взагалі. Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя, то суб'єктивно для багатьох місцеві мінуси перекриваються плюсами. Збільшуємо оподаткування - плюси зникають, мінуси залишаються. Все досить просто.
США взяты за базу, развита Европа - примерно такая же. Польши соответственно, посрдение. О расходах в Польше написал выше. Налоги можно уменьшать кому хочешь ради роста отрасли - можно строителям с благородной целью обеспечить население щаровым жильем, можно медикам - устроить здесь медицинский туризм. Но почему-то беспокояться о льготах для самой жирной профессии - итшников.