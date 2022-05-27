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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:06
BIGor написав:
Можна
alfredhaos написав: BIGor написав:
Так і зарплати в Варшаві набагато більші київських. А вартість життя всього на 20%.
Отвечу цитатой выше
Faceless написав:
Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,
, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
Так мова і не про заробітчан з різноробами
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:45
BIGor написав: alfredhaos написав: BIGor написав:Можна
, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше?
Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений
.
На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения
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alfredhaos
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