BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше? Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.
На руки получили одинаковую сумму Потратили меньше на 20% Разница дохода и расходов это и будут сбережения
alfredhaos написав:В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше? Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.
На руки получили одинаковую сумму Потратили меньше на 20% Разница дохода и расходов это и будут сбережения