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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:06

Re: ФОП

BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Так і зарплати в Варшаві набагато більші київських. А вартість життя всього на 20%.

Отвечу цитатой выше
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
Так мова і не про заробітчан з різноробами
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:45

  BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...

В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше?
Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.

Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.

На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:21

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:
  alfredhaos написав:В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше?
Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.

Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.

На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения

На руки получили одинаковую сумму - это как?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:25

  BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.

На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения

На руки получили одинаковую сумму - это как?

На руки получили одинаковую сумму - это так:
Зображення

-- второй раз уже... :lol:
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