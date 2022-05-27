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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:06

Re: ФОП

BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Так і зарплати в Варшаві набагато більші київських. А вартість життя всього на 20%.

Отвечу цитатой выше
  Faceless написав:Якщо в порівнянні з умовною Польщею зараз тут можна заробляти не менше, а часто й більше, при меншій вартості життя,

Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
Так мова і не про заробітчан з різноробами
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:45

  BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...

В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше?
Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.

Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.

На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:21

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:
  alfredhaos написав:В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше?
Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.

Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.

На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения

На руки получили одинаковую сумму - это как?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:25

  BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.

На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения

На руки получили одинаковую сумму - это как?

На руки получили одинаковую сумму - это так:
Зображення

-- второй раз уже... :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:36

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  alfredhaos написав:На руки получили одинаковую сумму
Потратили меньше на 20%
Разница дохода и расходов это и будут сбережения

На руки получили одинаковую сумму - это как?

На руки получили одинаковую сумму - это так:
Зображення

-- второй раз уже... :lol:

В Украине "Фейслесса" может и поляки едут сюда на заробитчанство. В реальном мире ситуация кардинально другая. Но можно 100 раз писать халва-халва. Возможно кому-то полегчает.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:41

Re: ФОП

BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:На руки получили одинаковую сумму - это как?

На руки получили одинаковую сумму - это так:
Зображення

-- второй раз уже...

В Украине "Фейслесса" может и поляки едут сюда на заробитчанство. В реальном мире ситуация кардинально другая. Но можно 100 раз писать халва-халва. Возможно кому-то полегчает.


До речі, не один знайомий повернувся з Польщі останні роки.
Ви ж не аудитор ІТ ФОПів, звідки вам знати реальну ситуацію. Те, що ви щоразу шукаєте підтвердження доцільності вашому рішенню їхати в Польщу вже всі зрозуміли, але тема про інше
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:00

Re: ФОП

  Faceless написав:До речі, не один знайомий повернувся з Польщі останні роки.
Ви ж не аудитор ІТ ФОПів, звідки вам знати реальну ситуацію. Те, що ви щоразу шукаєте підтвердження доцільності вашому рішенню їхати в Польщу вже всі зрозуміли, але тема про інше

Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються.
А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:05

  BIGor написав:
  Faceless написав:До речі, не один знайомий повернувся з Польщі останні роки.
Ви ж не аудитор ІТ ФОПів, звідки вам знати реальну ситуацію. Те, що ви щоразу шукаєте підтвердження доцільності вашому рішенню їхати в Польщу вже всі зрозуміли, але тема про інше

Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються.
А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.

Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі.
Про те, що різнороби, майстри, водії і т п в середньому заробляють в Польщі більше ніхто ніби й не сперечався, бо тема не про них взагалі
Faceless
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