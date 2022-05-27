BIGor написав:Можна, але 3 млн. емігрантів так не вважають...
В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше? Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.
На руки получили одинаковую сумму Потратили меньше на 20% Разница дохода и расходов это и будут сбережения
alfredhaos написав:В Польше 3 млн эмигрантов с Украины? Сколько у них было в Украине з/п, а сколько в Польше? Та и посыл ведь не в том, что человек вырвался с минималки в Украине на минималку в Польшу и ему хорошо, а в том, что люди, которые зарабатывают выше среднего в Украине могут делать больше сбережений ввиду меньшей стоимости жизни в Украине. В таком случае не берем во внимание success stories низкоквалифицированных эмигрантов.
Тут подробнее пожалуйста про больше сбережений.
На руки получили одинаковую сумму Потратили меньше на 20% Разница дохода и расходов это и будут сбережения
BIGor написав:На руки получили одинаковую сумму - это как?
На руки получили одинаковую сумму - это так:
-- второй раз уже...
В Украине "Фейслесса" может и поляки едут сюда на заробитчанство. В реальном мире ситуация кардинально другая. Но можно 100 раз писать халва-халва. Возможно кому-то полегчает.
До речі, не один знайомий повернувся з Польщі останні роки. Ви ж не аудитор ІТ ФОПів, звідки вам знати реальну ситуацію. Те, що ви щоразу шукаєте підтвердження доцільності вашому рішенню їхати в Польщу вже всі зрозуміли, але тема про інше
Faceless написав:До речі, не один знайомий повернувся з Польщі останні роки. Ви ж не аудитор ІТ ФОПів, звідки вам знати реальну ситуацію. Те, що ви щоразу шукаєте підтвердження доцільності вашому рішенню їхати в Польщу вже всі зрозуміли, але тема про інше
Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються. А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.
Faceless написав:До речі, не один знайомий повернувся з Польщі останні роки. Ви ж не аудитор ІТ ФОПів, звідки вам знати реальну ситуацію. Те, що ви щоразу шукаєте підтвердження доцільності вашому рішенню їхати в Польщу вже всі зрозуміли, але тема про інше
Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються. А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.
Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі. Про те, що різнороби, майстри, водії і т п в середньому заробляють в Польщі більше ніхто ніби й не сперечався, бо тема не про них взагалі