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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:44

Re: ФОП

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються.
А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.

Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі.
Про те, що різнороби, майстри, водії і т п в середньому заробляють в Польщі більше ніхто ніби й не сперечався, бо тема не про них взагалі

Звідки вкид про +- ті ж самі рейти? Чи є достовірна інформація?
Достовірна інформація з перших рук
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:46

Re: ФОП

Ой+ написав:
  Faceless написав:Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі.

Для молодих (до 26 років) у Польщі звільнення від податку для фізичних осіб (PIT). ФОП в ІТ в Україні зараз незадоволені офіційним курсом, що виглядає як немалий податок.


Мова не про ситуацію на момент, з війною, фіксованим курсом і військовим станом - тут і сперечатися немає про що
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:09

  Faceless написав:
BIGor написав:Звідки вкид про +- ті ж самі рейти? Чи є достовірна інформація?
Достовірна інформація з перших рук

Зрозуміло :mrgreen:
BIGor
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  #<1 ... 18192021
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