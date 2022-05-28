BIGor написав:Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються. А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.
Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі. Про те, що різнороби, майстри, водії і т п в середньому заробляють в Польщі більше ніхто ніби й не сперечався, бо тема не про них взагалі
Звідки вкид про +- ті ж самі рейти? Чи є достовірна інформація?
Faceless написав:Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі.
Для молодих (до 26 років) у Польщі звільнення від податку для фізичних осіб (PIT). ФОП в ІТ в Україні зараз незадоволені офіційним курсом, що виглядає як немалий податок.
Мова не про ситуацію на момент, з війною, фіксованим курсом і військовим станом - тут і сперечатися немає про що
_hunter написав:ОК, BIGor наслово не верит и требует "какие есть вашьи даказъатильства?!". Но доказательства обратного у самого BIGor есть то?
Прошу ознакомится Чайник Рассела – это известная аналогия о том, что надо доказывать существование явления или предмета, а не не-существование. “Чайник” был впервые использован в религиозной теме, однако применять эту логическую посуду приходится в астрономии. https://spacegid.com/russells-teapot.html
Образно говоря ты, например заявляешь что Земля плоская. Но доказать что она не плоская - должен я???
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 28 тра, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.