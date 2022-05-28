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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:44

Re: ФОП

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Я нічого не шукаю, але Ви підміняєте поняття - з "не один знайомий повернувся з Польщі останні роки" - не показує картину в цілому, в мене, наприклад жоден знайомий який виївав в Польщу - не вернувся. Я ж цього не роблю виводи - що всі залишаються.
А рельна ситуація така - в Польщі люди заробляють більше.

Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі.
Про те, що різнороби, майстри, водії і т п в середньому заробляють в Польщі більше ніхто ніби й не сперечався, бо тема не про них взагалі

Звідки вкид про +- ті ж самі рейти? Чи є достовірна інформація?
Достовірна інформація з перших рук
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:46

Re: ФОП

Ой+ написав:
  Faceless написав:Реально мова йшла про конкретну сферу і мотивації іміграції спеціалістів з цієї сфери. Так от тут якраз ситуація навпаки, і в Польщі вони рідко заробляють більше чистими, зазвичай менше - бо податки набагато вищі, а рейти +/- ті самі.

Для молодих (до 26 років) у Польщі звільнення від податку для фізичних осіб (PIT). ФОП в ІТ в Україні зараз незадоволені офіційним курсом, що виглядає як немалий податок.


Мова не про ситуацію на момент, з війною, фіксованим курсом і військовим станом - тут і сперечатися немає про що
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:09

  Faceless написав:
BIGor написав:Звідки вкид про +- ті ж самі рейти? Чи є достовірна інформація?
Достовірна інформація з перших рук

Зрозуміло :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:52

я смотрю, тут уже тема живет без меня :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:52

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Звідки вкид про +- ті ж самі рейти? Чи є достовірна інформація?
Достовірна інформація з перших рук

Зрозуміло :mrgreen:

ОК, BIGor наслово не верит и требует "какие есть вашьи даказъатильства?!". Но доказательства обратного у самого BIGor есть то? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:59

  Ромасик написав:
  Ой+ написав:ФОП в ІТ в Україні зараз незадоволені офіційним курсом, що виглядає як немалий податок.

незадоволені хай ідуть на фронт або за руським кораблем.

Еще более глупый совет я прям-таки сходу вообще придумать не могу...
Они (скорее всего) просто перестанут заводить валюту в страну. :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:00

  _hunter написав:ОК, BIGor наслово не верит и требует "какие есть вашьи даказъатильства?!". Но доказательства обратного у самого BIGor есть то? :wink:

Прошу ознакомится
Чайник Рассела – это известная аналогия о том, что надо доказывать существование явления или предмета, а не не-существование. “Чайник” был впервые использован в религиозной теме, однако применять эту логическую посуду приходится в астрономии.
https://spacegid.com/russells-teapot.html

Образно говоря ты, например заявляешь что Земля плоская. Но доказать что она не плоская - должен я???
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 28 тра, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:02

  Ромасик написав:
  Ой+ написав:ФОП в ІТ в Україні зараз незадоволені офіційним курсом, що виглядає як немалий податок.

незадоволені хай ідуть на фронт або за руським кораблем.

З окопу пишеш?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:23

BIGor з задоволенням
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:28

  _hunter написав:Еще более глупый совет я прям-таки сходу вообще придумать не могу...
Они (скорее всего) просто перестанут заводить валюту в страну. :(

это мы уже слышали.
Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

оплата на букинге, аирбнб и прочее все равно делается в валюте.
а чтобы сходить в ресторанчик тут - придется продавать.
Ромасик
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  #<1 ... 19202122>
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