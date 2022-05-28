RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
ФОП

ФОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:38

Re: ФОП

  Ромасик написав:Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6125
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (211)
28.05.2022 19:38
ТАСКОМБАНК (525)
28.05.2022 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.