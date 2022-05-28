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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 19202122 Додано: Суб 28 тра, 2022 18:38 Re: ФОП Ромасик написав: Куда они денутся с подводной лодки?

Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ? Куда они денутся с подводной лодки?Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.

Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры). Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры). BIGor

Повідомлень: 6126 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 тра, 2022 19:02 BIGor написав: Ромасик написав: Куда они денутся с подводной лодки?

Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ? Куда они денутся с подводной лодки?Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.

Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры). Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.(главное что бы было представительство галеры).

кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?

Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?



Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине? кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине? Ромасик

Повідомлень: 4549 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1162 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 тра, 2022 19:23 Ромасик написав: BIGor написав: Ромасик написав: Куда они денутся с подводной лодки?

Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ? Куда они денутся с подводной лодки?Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.

Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры). Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.(главное что бы было представительство галеры).

кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?

Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?



Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине? кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?

В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах. В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах. BIGor

Повідомлень: 6126 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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