RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
ФОП

ФОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:38

Re: ФОП

  Ромасик написав:Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:02

  BIGor написав:
  Ромасик написав:Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).

кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?
Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?

Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:23

  Ромасик написав:
  BIGor написав:
  Ромасик написав:Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?

Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).

кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?
Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?

Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?

В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2864)
28.05.2022 21:05
ФОП (213)
28.05.2022 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.