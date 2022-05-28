Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:38
Re: ФОП
Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).
Додано: Суб 28 тра, 2022 19:02
кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?
Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?
Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?
Додано: Суб 28 тра, 2022 19:23
В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах.
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