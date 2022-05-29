|
|
|
ФОП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:38
Ромасик написав:
Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?
Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.
Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши (главное что бы было представительство галеры).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6132
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 тра, 2022 19:02
BIGor написав: Ромасик написав:
Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?
Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши
(главное что бы было представительство галеры).
кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?
Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?
Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4558
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1164 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 19:23
Ромасик написав: BIGor написав: Ромасик написав:
Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?
Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши
(главное что бы было представительство галеры).
кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?
Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?
Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?
В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6132
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 тра, 2022 19:17
BIGor написав:
В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах.
а, я думал, делают резидентсво ради налогов, а жить собираются здесь. Жить в Польше за польскую зарплату неинтересно, а тем более, если останется украинская.
А почему бы не платить налоги больше в Украине, и получить другую медицину и дороги?
и мову выучить и быть чужаком? Неужели это все того стоит?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4558
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1164 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 19:36
Ромасик написав:
А почему бы не платить налоги больше в Украине
Ты явно не читал "Скотный двор" Оруэлла. Почитай, многое переосмыслишь.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6132
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|