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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Суб 28 тра, 2022 19:23
Ромасик написав: BIGor написав: Ромасик написав:
Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?
Обычно галера платит с зарубежного счета на ФОП, но что-бы получить на ФОП - обязан продать на межбанке.Уже есть из знакомых кто оформляет налоговое резиденство Польши
(главное что бы было представительство галеры).
кто не финансирует армию своей страны, тот финансирует армию... Польши?
Ооочень интересно, что там по ставкам для налоговых резидентов? В плюс выйдут?
Ну и вопрос остался открытым: за что они будут жить в Украине?
В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах.
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BIGor
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:17
BIGor написав:
В какой плюс? Налоги больше, но к ним идет и медицина, и немного другие гос. сервисы (дороги итд). Странный вопрос как они живя заграницей будут жить в Украине? Нельзя одновременно жить в двух странах.
а, я думал, делают резидентсво ради налогов, а жить собираются здесь. Жить в Польше за польскую зарплату неинтересно, а тем более, если останется украинская.
А почему бы не платить налоги больше в Украине, и получить другую медицину и дороги?
и мову выучить и быть чужаком? Неужели это все того стоит?
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Ромасик
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:36
Ромасик написав:
А почему бы не платить налоги больше в Украине
Ты явно не читал "Скотный двор" Оруэлла. Почитай, многое переосмыслишь.
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BIGor
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:59
BIGor та я уже усвоил, что итшники ровнее других.
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Ромасик
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:17
Ромасик написав:BIGor
та я уже усвоил, что итшники ровнее других.
При чем сдесь ИТ-шники? Там был такой персонаж - конь - который пахал на благо общества 24/7, но лично ему этот тяжкий труд ничего не принес.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:45
Ромасик написав:
BIGor та я уже усвоил, что итшники ровнее других.
Не треба різати курку, що несе золоті яйця:
«Сьогодні втрати тільки ІТ-галузі від регулювання курсу валюти вже сягають близько 20%. 2 мільярди доларів прибутку за перший квартал ми закрили, але треба враховувати, що в лютому це було приблизно 800 мільйонів доларів, а в березні — близько 500 мільйонів доларів. Тобто тренд все одно йде вниз», — наголошує Владислав Савченко, президент EASE.
В EASE зазначають, що такий крок шкодить індустрії на пару з іншими обмеженнями, такими як неможливість виїзду за кордон ІТ-фахівців у робочих питаннях тощо. В асоціації попереджають, що є великий ризик втратити 100 — 150 тисяч спеціалістів, які захочуть виїхати за кордон і будувати ІТ-ринок в інших країнах. https://news.finance.ua/ua/it-industriy ... s-nbu-ease
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Додано: Пон 30 тра, 2022 07:38
Ой+
Так, з’явилися різні курси долара: ті, хто отримує валюту на картки, має продавати її за офіційним фіксованим курсом (29,25 гривні за долар), а купувати — за ринковим (понад 36 гривень за долар).
писаки забыли уточнить, не за ринковим, а за черноринковим. И зачем итщникам покупать доллар?
А если вы забыли, почему НБУ зафиксировал курс, то я напомню, что в стране идет война. И от улёта курса взвыла бы вся страна. Ну кроме итшников канеш. Им 100 подавай!
А 20% - это налог, который они обычно не платили. Но патриоты.
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Ромасик
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Додано: Пон 30 тра, 2022 09:38
Ромасик написав: _hunter написав:
Еще более глупый совет я прям-таки сходу вообще придумать не могу...
Они (скорее всего) просто перестанут заводить валюту в страну.
это мы уже слышали.
Куда они денутся с подводной лодки?
Или они заводили ее в Украину чтобы продать на МБ и купить грн-ОВГЗ?
оплата на букинге, аирбнб и прочее все равно делается в валюте.
а чтобы сходить в ресторанчик тут - придется продавать.
Куда денутся -- в соседней ветке уже писали -- вайзы/революты/пейониры и все прочее.
"оплата на букинге, аирбнб и прочее все равно делается в валюте" -- именно
"придется продавать" -- но по карточному курсу
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:13
Ромасик написав:Ой+
Так, з’явилися різні курси долара: ті, хто отримує валюту на картки, має продавати її за офіційним фіксованим курсом (29,25 гривні за долар), а купувати — за ринковим (понад 36 гривень за долар).
писаки забыли уточнить, не за ринковим, а за черноринковим. И зачем итщникам покупать доллар?
А если вы забыли, почему НБУ зафиксировал курс, то я напомню, что в стране идет война
. И от улёта курса взвыла бы вся страна. Ну кроме итшников канеш. Им 100 подавай!А 20% - это налог, который они обычно не платили.
Но патриоты.
Простейшая защита от инфляции?
Все это прекрасно помнят. Но тому же НБУ это "почему-то" не помешало разморозить карточный курс.
Так что НБУ помешало увеличить _уже существующий_ военный сбор до 21.5%? -- тогда бы риторика была совершенно другая. Сейчас, как там выше написанно "не за ринковим, а за черноринковим" -- НБУ собственоручно дает заработать мутным/серым обменкам. Что как бы идет вразрез с декларируемыми задачами...
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:07
_hunter написав:
вайзы/революты/пейониры и все прочее.
это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.
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Ромасик
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