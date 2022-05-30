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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:13

Re: ФОП

Ромасик написав:
  _hunter написав:вайзы/революты/пейониры и все прочее.

это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.


По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:17

  _hunter написав:Все это прекрасно помнят. Но тому же НБУ это "почему-то" не помешало разморозить карточный курс.
пока что не везде, но когда-то всё разблокируют. Потерпите. 3 мес, война в стране, а они лай подняли, что не могу.
  _hunter написав:Так что НБУ помешало увеличить _уже существующий_ военный сбор до 21.5%? --
то, что вы его не платите, а курс и эмиссия - это скрытые налоги. Платят все.
  _hunter написав:Сейчас, как там выше написанно "не за ринковим, а за черноринковим" -- НБУ собственоручно дает заработать мутным/серым обменкам. Что как бы идет вразрез с декларируемыми задачами...

это да, крыша работает, ничего не меняется.
но все равно огранчения МБ сдерживают и ЧР.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:19

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  _hunter написав:вайзы/революты/пейониры и все прочее.

это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.


По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.

это ж тоже до поры до времени. Вон сколько воя стоит о финмоне в разных ветках. В Алки сегодня ответил.

В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:26

  Ромасик написав:В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.

А пайонир разве не выдает карты? И этой картой можно платить в Украине, но только курс Мастеркарда 29.25 :mrgreen: и еще пайонир отщипывает 3.5%
alfredhaos
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