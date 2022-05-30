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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 20212223 Додано: Пон 30 тра, 2022 11:13 Re: ФОП Ромасик написав: _hunter написав: вайзы/революты/пейониры и все прочее. вайзы/революты/пейониры и все прочее.

это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут. это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.



По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.

Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами. По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами. Faceless

Модератор Повідомлень: 31517 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 11:17 _hunter написав: Все это прекрасно помнят. Но тому же НБУ это "почему-то" не помешало разморозить карточный курс. Все это прекрасно помнят. Но тому же НБУ это "почему-то" не помешало разморозить карточный курс. пока что не везде, но когда-то всё разблокируют. Потерпите. 3 мес, война в стране, а они лай подняли, что не могу.

_hunter написав: Так что НБУ помешало увеличить _уже существующий_ военный сбор до 21.5%? -- Так что НБУ помешало увеличить _уже существующий_ военный сбор до 21.5%? -- то, что вы его не платите, а курс и эмиссия - это скрытые налоги. Платят все.

_hunter написав: Сейчас, как там выше написанно "не за ринковим, а за черноринковим" -- НБУ собственоручно дает заработать мутным/серым обменкам. Что как бы идет вразрез с декларируемыми задачами... Сейчас, как там выше написанно "не за ринковим, а за черноринковим" -- НБУ собственоручно дает заработать мутным/серым обменкам. Что как бы идет вразрез с декларируемыми задачами...

это да, крыша работает, ничего не меняется.

но все равно огранчения МБ сдерживают и ЧР. пока что не везде, но когда-то всё разблокируют. Потерпите. 3 мес, война в стране, а они лай подняли, что не могу.то, что вы его не платите, а курс и эмиссия - это скрытые налоги. Платят все.это да, крыша работает, ничего не меняется.но все равно огранчения МБ сдерживают и ЧР. Ромасик

Повідомлень: 4563 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1164 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 11:19 Faceless написав: Ромасик написав: _hunter написав: вайзы/революты/пейониры и все прочее. вайзы/революты/пейониры и все прочее.

это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут. это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.



По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.

Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами. По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.

это ж тоже до поры до времени. Вон сколько воя стоит о финмоне в разных ветках. В Алки сегодня ответил.



В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска. это ж тоже до поры до времени. Вон сколько воя стоит о финмоне в разных ветках. В Алки сегодня ответил.В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска. Ромасик

Повідомлень: 4563 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1164 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 11:26 Ромасик написав: В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска. В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.

А пайонир разве не выдает карты? И этой картой можно платить в Украине, но только курс Мастеркарда 29.25 и еще пайонир отщипывает 3.5% А пайонир разве не выдает карты? И этой картой можно платить в Украине, но только курс Мастеркарда 29.25и еще пайонир отщипывает 3.5% alfredhaos

Повідомлень: 130 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 20212223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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