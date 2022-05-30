По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:13
Re: ФОП
По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:17
пока что не везде, но когда-то всё разблокируют. Потерпите. 3 мес, война в стране, а они лай подняли, что не могу.
то, что вы его не платите, а курс и эмиссия - это скрытые налоги. Платят все.
это да, крыша работает, ничего не меняется.
но все равно огранчения МБ сдерживают и ЧР.
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:19
это ж тоже до поры до времени. Вон сколько воя стоит о финмоне в разных ветках. В Алки сегодня ответил.
В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:26
А пайонир разве не выдает карты? И этой картой можно платить в Украине, но только курс Мастеркарда 29.25 и еще пайонир отщипывает 3.5%
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