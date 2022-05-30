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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:13
Ромасик написав: _hunter написав:
вайзы/революты/пейониры и все прочее.
это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.
По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:17
_hunter написав:
Все это прекрасно помнят. Но тому же НБУ это "почему-то" не помешало разморозить карточный курс.
пока что не везде, но когда-то всё разблокируют. Потерпите. 3 мес, война в стране, а они лай подняли, что не могу.
_hunter написав:
Так что НБУ помешало увеличить _уже существующий_ военный сбор до 21.5%? --
то, что вы его не платите, а курс и эмиссия - это скрытые налоги. Платят все.
_hunter написав:
Сейчас, как там выше написанно "не за ринковим, а за черноринковим" -- НБУ собственоручно дает заработать мутным/серым обменкам. Что как бы идет вразрез с декларируемыми задачами...
это да, крыша работает, ничего не меняется.
но все равно огранчения МБ сдерживают и ЧР.
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Ромасик
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:19
Faceless написав: Ромасик написав: _hunter написав:
вайзы/революты/пейониры и все прочее.
это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.
По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.
это ж тоже до поры до времени. Вон сколько воя стоит о финмоне в разных ветках. В Алки сегодня ответил.
В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.
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Ромасик
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:26
Ромасик написав:
В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.
А пайонир разве не выдает карты? И этой картой можно платить в Украине, но только курс Мастеркарда 29.25
и еще пайонир отщипывает 3.5%
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:31
Ромасик написав: _hunter написав:
Все это прекрасно помнят. Но тому же НБУ это "почему-то" не помешало разморозить карточный курс.
пока что не везде, но когда-то всё разблокируют. Потерпите. 3 мес, война в стране, а они лай подняли, что не могу.
_hunter написав:
Так что НБУ помешало увеличить _уже существующий_ военный сбор до 21.5%? --
то, что вы его не платите, а курс и эмиссия - это скрытые налоги. Платят все.
_hunter написав:
Сейчас, как там выше написанно "не за ринковим, а за черноринковим" -- НБУ собственоручно дает заработать мутным/серым обменкам. Что как бы идет вразрез с декларируемыми задачами...
это да, крыша работает, ничего не меняется.
но все равно огранчения МБ сдерживают и ЧР.
Как я уже говорил (и как бы не Ромасик
-у?) -- "имя, сестра, имя" -- озвучьте сроки "потерпления".
Чозабред? -- вот ровно на продажу безналичной валюты этот сбор прямо-таки просится.
А что ж он растет -- если его "сдерживают"?
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Додано: Пон 30 тра, 2022 13:10
Ромасик написав: Faceless написав:
Ромасик написав:это и раньше использовалось, но налоги все равно где-то пидется платить, иначе рано или поздно прихлопнут.
По правді, завжди був певний сегмент в ІТ, що взагалі працював вчорну, і єдиний податок, що вони платили, був ПДВ в ціні товарів.
Включаючи частину всяких фрілансерів з отими пайонірами.
это ж тоже до поры до времени. Вон сколько воя стоит о финмоне в разных ветках. В Алки сегодня ответил.
В любом случае, с пайонера, чтобы купить хлеба в Украине, нужно продать валюту на белом рынке, либо использовать схемы, которые не каждый знает, и тоже требуют ресурсов и риска.
Нічого не треба окремо продавати, просто платите картою, обмін пройде по курсу МПС
Щоправда, зараз не так просто ту карту отримати, може помиляюся.
Фінмон це не контроль сплати податків, це легальність походження грошей, це різні речі
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