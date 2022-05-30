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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:16
_hunter написав:
Чозабред? -- вот ровно на продажу безналичной валюты этот сбор прямо-таки просится.
а, на продажу, я думал вы ФОПам хотели надобавить 20% ВС
если добавить 20% на продажу валюты, то менялы все равно эти 20% будут ложить эти 20% себе в карман. Такое уже было с 2%.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 30 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:24
Ромасик написав: Faceless написав:
Ромасик написав:я считаю, это одно и тоже.
Если у вас нет документа о происхождении денег, значит они незаконные.
Ви помиляєтеся. Тим паче, джерело походження коштів не каже про те, чи були сплачені податки чи ні.
они тесно связаны. Если будет источник, придется и налоги заплатить.
Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:26
Faceless написав:
Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.
так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.
А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:40
Ромасик написав: Faceless написав:
Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.
так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.
А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги.
Так я й кажу, еа банках є обов'язок перевірок фінмону. Не сплати податків. І не треба це плутати
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