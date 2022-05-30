RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Податки та Оподаткування,
Державний бюджет
/
ФОП

ФОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:16

  _hunter написав:Чозабред? -- вот ровно на продажу безналичной валюты этот сбор прямо-таки просится.

а, на продажу, я думал вы ФОПам хотели надобавить 20% ВС :mrgreen:
если добавить 20% на продажу валюты, то менялы все равно эти 20% будут ложить эти 20% себе в карман. Такое уже было с 2%.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:24

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:я считаю, это одно и тоже.
Если у вас нет документа о происхождении денег, значит они незаконные.


Ви помиляєтеся. Тим паче, джерело походження коштів не каже про те, чи були сплачені податки чи ні.

они тесно связаны. Если будет источник, придется и налоги заплатить.
Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31523
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:26

  Faceless написав:Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.

так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.
А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:40

Re: ФОП

Ромасик написав:
  Faceless написав:Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.

так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.
А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги.


Так я й кажу, еа банках є обов'язок перевірок фінмону. Не сплати податків. І не треба це плутати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31523
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:21

Faceless я согласен, разница опеределенная есть. Но с белых сделок налоги либо уплачены, либо с большой долей вероятности будут оплачены. Поэтому контроль налогов - это побочка финмона или даже цветочки. Но я считаю, что 95%+ работы финмона - это именно отлавливание незадекларированного добра и отбивание желания это гонять. По краней мере здесь на форуме вой именно через такие деньги.
И моя первая реплика была о "свободных охотниках" с пейонеров. Пусть докажут, что не разрабаывали ПО для террористов.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:42

Re: ФОП

Ромасик написав:Faceless я согласен, разница опеределенная есть. Но с белых сделок налоги либо уплачены, либо с большой долей вероятности будут оплачены. Поэтому контроль налогов - это побочка финмона или даже цветочки. Но я считаю, что 95%+ работы финмона - это именно отлавливание незадекларированного добра и отбивание желания это гонять. По краней мере здесь на форуме вой именно через такие деньги.
И моя первая реплика была о "свободных охотниках" с пейонеров. Пусть докажут, что не разрабаывали ПО для террористов.
Ну, довести в принципі не складно - є ж договори і якісь документи про оплату послуг. Податкова вже може привітати при якихось значних покупках, але наразі то більше теоретично - прецедентів не знаю. У нас майже половина економіки всі роки незалежності в тіні, і ІТ - пісчинка в цьому морі. Майже весь ринок оренди житла, всілякі майстри й ремонтні бригади, більша частина всякого шоубізнесу, значна частина рітейлу, сфери послуг і т п. І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31523
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:19

  Faceless написав:І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону

ну как прекрасно..? воют же на форумах.
итники чем отличаются от строителей и шоубизнеса - что им все по безналу заходит, у них другой финмон.
А строителей и ко подводят к тому, что больше 5000 грн налички без финмона в банкомат не засунешь. На хлебушек хватит, а захочешь быть белым человеком - показывай источник дохода и плати налоги.
И РРО в придачу для самых честных торгашей.
Зажимают со всех сторон.
Эпоха сомали закончилась.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:22

  Faceless написав:
Ромасик написав:Faceless я согласен, разница опеределенная есть. Но с белых сделок налоги либо уплачены, либо с большой долей вероятности будут оплачены. Поэтому контроль налогов - это побочка финмона или даже цветочки. Но я считаю, что 95%+ работы финмона - это именно отлавливание незадекларированного добра и отбивание желания это гонять. По краней мере здесь на форуме вой именно через такие деньги.
И моя первая реплика была о "свободных охотниках" с пейонеров. Пусть докажут, что не разрабаывали ПО для террористов.
Ну, довести в принципі не складно - є ж договори і якісь документи про оплату послуг. Податкова вже може привітати при якихось значних покупках, але наразі то більше теоретично - прецедентів не знаю. У нас майже половина економіки всі роки незалежності в тіні, і ІТ - пісчинка в цьому морі. Майже весь ринок оренди житла, всілякі майстри й ремонтні бригади, більша частина всякого шоубізнесу, значна частина рітейлу, сфери послуг і т п. І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону

Вже тут писав
Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.
фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.
фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.
700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.
Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:41

BIGor так это типа не запрещено. Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (239)
30.05.2022 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.