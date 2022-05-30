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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 22232425> Додано: Пон 30 тра, 2022 14:16 _hunter написав: Чозабред? -- вот ровно на продажу безналичной валюты этот сбор прямо-таки просится. Чозабред? -- вот ровно на продажу безналичной валюты этот сбор прямо-таки просится.

а, на продажу, я думал вы ФОПам хотели надобавить 20% ВС

если добавить 20% на продажу валюты, то менялы все равно эти 20% будут ложить эти 20% себе в карман. Такое уже было с 2%. а, на продажу, я думал вы ФОПам хотели надобавить 20% ВСесли добавить 20% на продажу валюты, то менялы все равно эти 20% будут ложить эти 20% себе в карман. Такое уже было с 2%. Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 тра, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 4575 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 14:24 Re: ФОП Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав: я считаю, это одно и тоже.

Если у вас нет документа о происхождении денег, значит они незаконные.



Ви помиляєтеся. Тим паче, джерело походження коштів не каже про те, чи були сплачені податки чи ні. Ви помиляєтеся. Тим паче, джерело походження коштів не каже про те, чи були сплачені податки чи ні.

они тесно связаны. Если будет источник, придется и налоги заплатить. они тесно связаны. Если будет источник, придется и налоги заплатить. Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів. Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів. Faceless

Модератор Повідомлень: 31526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 14:26 Faceless написав: Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів. Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.

так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.

А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги. так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги. Ромасик

Повідомлень: 4575 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 14:40 Re: ФОП Ромасик написав: Faceless написав: Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів. Банк не цікавлять ваші податки. Якщо у вас є договір, інвойси і т п, то є і джерело походження коштів.

так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.

А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги. так банк и финмоном бы не занимался, но его государство заставляет.А конечная цель государства - заставить всех работаь по белому. Т.е. платить налоги.



Так я й кажу, еа банках є обов'язок перевірок фінмону. Не сплати податків. І не треба це плутати Так я й кажу, еа банках є обов'язок перевірок фінмону. Не сплати податків. І не треба це плутати Faceless

Модератор Повідомлень: 31526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 15:21 Faceless я согласен, разница опеределенная есть. Но с белых сделок налоги либо уплачены, либо с большой долей вероятности будут оплачены. Поэтому контроль налогов - это побочка финмона или даже цветочки. Но я считаю, что 95%+ работы финмона - это именно отлавливание незадекларированного добра и отбивание желания это гонять. По краней мере здесь на форуме вой именно через такие деньги.

И моя первая реплика была о "свободных охотниках" с пейонеров. Пусть докажут, что не разрабаывали ПО для террористов. Ромасик

Повідомлень: 4575 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 15:42 Re: ФОП Ромасик написав: Faceless я согласен, разница опеределенная есть. Но с белых сделок налоги либо уплачены, либо с большой долей вероятности будут оплачены. Поэтому контроль налогов - это побочка финмона или даже цветочки. Но я считаю, что 95%+ работы финмона - это именно отлавливание незадекларированного добра и отбивание желания это гонять. По краней мере здесь на форуме вой именно через такие деньги.

И моя первая реплика была о "свободных охотниках" с пейонеров. Пусть докажут, что не разрабаывали ПО для террористов. Ну, довести в принципі не складно - є ж договори і якісь документи про оплату послуг. Податкова вже може привітати при якихось значних покупках, але наразі то більше теоретично - прецедентів не знаю. У нас майже половина економіки всі роки незалежності в тіні, і ІТ - пісчинка в цьому морі. Майже весь ринок оренди житла, всілякі майстри й ремонтні бригади, більша частина всякого шоубізнесу, значна частина рітейлу, сфери послуг і т п. І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону Ну, довести в принципі не складно - є ж договори і якісь документи про оплату послуг. Податкова вже може привітати при якихось значних покупках, але наразі то більше теоретично - прецедентів не знаю. У нас майже половина економіки всі роки незалежності в тіні, і ІТ - пісчинка в цьому морі. Майже весь ринок оренди житла, всілякі майстри й ремонтні бригади, більша частина всякого шоубізнесу, значна частина рітейлу, сфери послуг і т п. І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону Faceless

Модератор Повідомлень: 31526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 16:19 Faceless написав: І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону

ну как прекрасно..? воют же на форумах.

итники чем отличаются от строителей и шоубизнеса - что им все по безналу заходит, у них другой финмон.

А строителей и ко подводят к тому, что больше 5000 грн налички без финмона в банкомат не засунешь. На хлебушек хватит, а захочешь быть белым человеком - показывай источник дохода и плати налоги.

И РРО в придачу для самых честных торгашей.

Зажимают со всех сторон.

Эпоха сомали закончилась. ну как прекрасно..? воют же на форумах.итники чем отличаются от строителей и шоубизнеса - что им все по безналу заходит, у них другой финмон.А строителей и ко подводят к тому, что больше 5000 грн налички без финмона в банкомат не засунешь. На хлебушек хватит, а захочешь быть белым человеком - показывай источник дохода и плати налоги.И РРО в придачу для самых честных торгашей.Зажимают со всех сторон.Эпоха сомали закончилась. Ромасик

Повідомлень: 4575 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 16:22 Faceless написав: Ромасик написав: Faceless я согласен, разница опеределенная есть. Но с белых сделок налоги либо уплачены, либо с большой долей вероятности будут оплачены. Поэтому контроль налогов - это побочка финмона или даже цветочки. Но я считаю, что 95%+ работы финмона - это именно отлавливание незадекларированного добра и отбивание желания это гонять. По краней мере здесь на форуме вой именно через такие деньги.

И моя первая реплика была о "свободных охотниках" с пейонеров. Пусть докажут, что не разрабаывали ПО для террористов. Ну, довести в принципі не складно - є ж договори і якісь документи про оплату послуг. Податкова вже може привітати при якихось значних покупках, але наразі то більше теоретично - прецедентів не знаю. У нас майже половина економіки всі роки незалежності в тіні, і ІТ - пісчинка в цьому морі. Майже весь ринок оренди житла, всілякі майстри й ремонтні бригади, більша частина всякого шоубізнесу, значна частина рітейлу, сфери послуг і т п. І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону Ну, довести в принципі не складно - є ж договори і якісь документи про оплату послуг. Податкова вже може привітати при якихось значних покупках, але наразі то більше теоретично - прецедентів не знаю. У нас майже половина економіки всі роки незалежності в тіні, і ІТ - пісчинка в цьому морі. Майже весь ринок оренди житла, всілякі майстри й ремонтні бригади, більша частина всякого шоубізнесу, значна частина рітейлу, сфери послуг і т п. І всі вони й дотепер прекрасно себе почували, навіть коли ввели більш жорсткі правила фінмону

Вже тут писав

Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.

фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.

фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.

700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.

Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі Вже тут писавПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі BIGor

Повідомлень: 6134 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 16:41 BIGor так это типа не запрещено. Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами. Ромасик

Повідомлень: 4575 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 17:02 Re: ФОП Ромасик написав: ну как прекрасно..? воют же на форумах. ну как прекрасно..? воют же на форумах.

Такі на форумі не сидять. Ромасик написав: итники чем отличаются от строителей и шоубизнеса - что им все по безналу заходит, у них другой финмон. итники чем отличаются от строителей и шоубизнеса - что им все по безналу заходит, у них другой финмон.

Там своїх схем вистачає. Знайомий деякий час працював в конторі, яка працювала по держзамовленням. От тільки замовлення йшло не напряму конторі, я а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті. Ромасик написав: А строителей и ко подводят к тому, что больше 5000 грн налички без финмона в банкомат не засунешь. А строителей и ко подводят к тому, что больше 5000 грн налички без финмона в банкомат не засунешь.

Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника. Ромасик написав: На хлебушек хватит, а захочешь быть белым человеком - показывай источник дохода и плати налоги. На хлебушек хватит, а захочешь быть белым человеком - показывай источник дохода и плати налоги.

Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина. Чи нерухомість. Чи в розстрочку. Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі. Ромасик написав: И РРО в придачу для самых честных торгашей. И РРО в придачу для самых честных торгашей.

Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете? Ромасик написав: Зажимают со всех сторон.

Эпоха сомали закончилась. Зажимают со всех сторон.Эпоха сомали закончилась.

Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше. Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась Такі на форумі не сидять.Там своїх схем вистачає. Знайомий деякий час працював в конторі, яка працювала по держзамовленням. От тільки замовлення йшло не напряму конторі, я а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті.Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника.Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина. Чи нерухомість. Чи в розстрочку. Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі.Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете?Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше. Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась Faceless

Модератор Повідомлень: 31526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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