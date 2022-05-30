Faceless написав:
Такі на форумі не сидять.
как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.
А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?
Faceless написав:
Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете?
НАЧАЛОСЬ!
каждый день генерирую полезный белый
ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.
Faceless написав:
а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті.
этадругое. Я считаю, что откаты есть и в западных странах, и не меньше, чем у нас. По другому оформлены.
Faceless написав:
Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника.
я условно - все улучшения в сторон закручивания гаек.
Faceless написав:
Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина.
это сейчас есть такая поблажка, и то хз как на практике работает. Раньше был финмон.
Faceless написав:
Чи нерухомість. Чи в розстрочку.
До поры до времени. В последние годы Аркады были жалобы на финмон.
Faceless написав:
Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі.
да, это называется отмывание денег.
Faceless написав:
Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше.
ага, есть. Только меньше в западной цивилизации (чтобы не скзаать у белых людей), а больше в Африке и Украине.
Faceless написав:
Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась
так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли.