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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:37

  BIGor написав:Вже тут писав
Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.
фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.
фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.
700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.
Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі :mrgreen:

Это работало лет 30 назад :wink:
Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:34

  Faceless написав:Такі на форумі не сидять.

как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.
А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?

  Faceless написав:Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете?

НАЧАЛОСЬ!
каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.

  Faceless написав:а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті.

этадругое. Я считаю, что откаты есть и в западных странах, и не меньше, чем у нас. По другому оформлены.

  Faceless написав:Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника.
я условно - все улучшения в сторон закручивания гаек.

  Faceless написав:Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина.
это сейчас есть такая поблажка, и то хз как на практике работает. Раньше был финмон.

  Faceless написав:Чи нерухомість. Чи в розстрочку.

До поры до времени. В последние годы Аркады были жалобы на финмон.

  Faceless написав:Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі.

да, это называется отмывание денег.

  Faceless написав:Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше.
ага, есть. Только меньше в западной цивилизации (чтобы не скзаать у белых людей), а больше в Африке и Украине.

  Faceless написав:Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась
так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:40

  alfredhaos написав:Это работало лет 30 назад :wink:
Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.

я об этом писал 10 страниц назад, а они всё по кругу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:48

Re: ФОП

  Ромасик написав:как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.
А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?

Окремі свинорили-експериментатори - то геть інша аудиторія, і вони в гілках банків не сидять і не наярюють на кешбек.
  Ромасик написав:каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.

Нових робочих місць не створювали, біщнес не створювали, то ж не відкривайте пащу про те, в чому ні бельмеса не розумієте.
  Ромасик написав:так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли.

Те, через яке місце вводять РРО, тільки підкреслює, що ваш кумир - нездара. Щодної розумної ініціативи. Щодо "прикриття ФОП" - вам вже наводили/, що в сусідніх країнах, в ЄС є і ФОП і схема спрощеного оподаткування, прекрасно працюють. Вам же варто хоч трохи розібратися, що таке оподаткування і як працює економіка, а не відстоювати безґлузді рішення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:08

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Вже тут писав
Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.
фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.
фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.
700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.
Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі :mrgreen:

Это работало лет 30 назад :wink:
Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.

В CCCР и офшорки? Вы в своем уме?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:17

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Фінмон це не контроль сплати податків, це легальність походження грошей, це різні речі

я считаю, это одно и тоже.
Если у вас нет документа о происхождении денег, значит они незаконные.
Чтобы документ был, нужно оплатить налоги. Чтобы оплатить налоги, должна быть законная сделка.

Звідки такі невігласи беруться? Жива ілюстрація синдрому Данінга-Крюгера...
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:17

Re: ФОП

BIGor написав:
  alfredhaos написав:
  BIGor написав:Вже тут писав
[quote]Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.
фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.
фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.
700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.
Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі :mrgreen:

Это работало лет 30 назад :wink:
Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.

В CCCР и офшорки? Вы в своем уме?[/quote]30 років тому був 92 рік, незалежність майже рік, гіперінфляція, і так, офшорки теж вже були у вжитку.
Що, час летить шо капець :mrgreen:
Faceless
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