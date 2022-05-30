Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона. фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги. фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам. 700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине. Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.
как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты. А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?
Faceless написав:Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете?
НАЧАЛОСЬ! каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.
Faceless написав:а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті.
этадругое. Я считаю, что откаты есть и в западных странах, и не меньше, чем у нас. По другому оформлены.
Faceless написав:Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника.
я условно - все улучшения в сторон закручивания гаек.
Faceless написав:Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина.
это сейчас есть такая поблажка, и то хз как на практике работает. Раньше был финмон.
Faceless написав:Чи нерухомість. Чи в розстрочку.
До поры до времени. В последние годы Аркады были жалобы на финмон.
Faceless написав:Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі.
да, это называется отмывание денег.
Faceless написав:Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше.
ага, есть. Только меньше в западной цивилизации (чтобы не скзаать у белых людей), а больше в Африке и Украине.
Faceless написав:Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась
Ромасик написав:как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты. А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?
Окремі свинорили-експериментатори - то геть інша аудиторія, і вони в гілках банків не сидять і не наярюють на кешбек.
Ромасик написав:каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.
Нових робочих місць не створювали, біщнес не створювали, то ж не відкривайте пащу про те, в чому ні бельмеса не розумієте.
Ромасик написав:так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли.
Те, через яке місце вводять РРО, тільки підкреслює, що ваш кумир - нездара. Щодної розумної ініціативи. Щодо "прикриття ФОП" - вам вже наводили/, що в сусідніх країнах, в ЄС є і ФОП і схема спрощеного оподаткування, прекрасно працюють. Вам же варто хоч трохи розібратися, що таке оподаткування і як працює економіка, а не відстоювати безґлузді рішення
Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона. фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги. фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам. 700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине. Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.
BIGor написав:Вже тут писав [quote]Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона. фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги. фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам. 700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине. Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.
Ромасик написав:Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами.
О, начинаешь оправдывать своего щипалетя. Я Гетьманцева не виню, но юрист никогда не станет толковым экономистом. Просто человек совсем не на своем месте. Как он туда попал - это большая трагедия для украинского народа.
30 лет назад была уже эра возможностей, а за 1991 - 2012 вывели в оффшоры больше 150 млрд долл. Но сейчас уже схемы тяжелее, а скоро еще введут обмен налоговой информацией между Украиной и странамы ЕС. А почти все крупняки укр экономики уже сейчас обязаны расскрывать информацию в налоговые службы Европы о структуре группы, о основных транзакциях и тд.