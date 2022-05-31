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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<1 ... 23242526> Додано: Пон 30 тра, 2022 17:37 BIGor написав: Вже тут писав

Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.

фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.

фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.

700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.

Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі Вже тут писавПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі

Это работало лет 30 назад

Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров. Это работало лет 30 назадЧитайтеи будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров. alfredhaos

Повідомлень: 136 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 18:34 Faceless написав: Такі на форумі не сидять. Такі на форумі не сидять.

как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.

А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?



Faceless написав: Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете? Ви самі щось корисне створили в житті, що з презирством про чужий бізнес пишете?

НАЧАЛОСЬ!

каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.



Faceless написав: а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті. а через "правильну" забугорну контору. І платили їм кешем у валюті.

этадругое. Я считаю, что откаты есть и в западных странах, и не меньше, чем у нас. По другому оформлены.



Faceless написав: Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника. Ліміту на 5к вже не один рік. І він стосується поповлень без ідентифікації платника. я условно - все улучшения в сторон закручивания гаек.



Faceless написав: Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина. Потрошку легально накопичив, купив ОВДП - і ти біла людина. это сейчас есть такая поблажка, и то хз как на практике работает. Раньше был финмон.



Faceless написав: Чи нерухомість. Чи в розстрочку. Чи нерухомість. Чи в розстрочку.

До поры до времени. В последние годы Аркады были жалобы на финмон.



Faceless написав: Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі. Або вже ФОПа відкривають, і за 5% - кілька мільйонів на рік вже білі.

да, это называется отмывание денег.



Faceless написав: Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше. Епохи Сомалі ніколи й не було, вона тільки у вашій хворій фантазії. Тіньова економіка є у будь-якій країні, мінімізація оподаткування є у будь-якій країні, просто десь більше, десь менше. ага, есть. Только меньше в западной цивилизации (чтобы не скзаать у белых людей), а больше в Африке и Украине.



Faceless написав: Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась Поки що жодна ініціатива вашого кумира не принесла жодного позитивного результату, тіньовий сегмент не знизився, проблема з наповнення ПФ ніяк не покращилась так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли. как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?НАЧАЛОСЬ!каждый день генерирую полезныйВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.этадругое. Я считаю, что откаты есть и в западных странах, и не меньше, чем у нас. По другому оформлены.я условно - все улучшения в сторон закручивания гаек.это сейчас есть такая поблажка, и то хз как на практике работает. Раньше был финмон.До поры до времени. В последние годы Аркады были жалобы на финмон.да, это называется отмывание денег.ага, есть. Только меньше в западной цивилизации (чтобы не скзаать у белых людей), а больше в Африке и Украине.так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли. Ромасик

Повідомлень: 4580 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 18:40 alfredhaos написав: Это работало лет 30 назад

Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров. Это работало лет 30 назадЧитайтеи будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.

я об этом писал 10 страниц назад, а они всё по кругу. я об этом писал 10 страниц назад, а они всё по кругу. Ромасик

Повідомлень: 4580 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 18:48 Re: ФОП Ромасик написав: как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.

А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю? как это не сидят? сначала у них перелимит по кешбеку, поскольку используют кредитки физлиц для ведения предпринимательской деятельности, а потом их финмон кошмарит, поскольку непонятно откуда сколько налички взялось. Все ветки этим забиты.А вы о торгашах рассказываете. Или вы не помните, как тут кто-то покупал 300 баксов по 28,95 для покупки товара? Это тоже я наговариваю?

Окремі свинорили-експериментатори - то геть інша аудиторія, і вони в гілках банків не сидять і не наярюють на кешбек. Ромасик написав: каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11. каждый день генерирую полезный белый ВВП страны, в т.ч. по КВЕД 62.01 и 63.11.

Нових робочих місць не створювали, біщнес не створювали, то ж не відкривайте пащу про те, в чому ні бельмеса не розумієте. Ромасик написав: так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли. так РРО же еще не ввели, ФОПы не прикрыли.

Те, через яке місце вводять РРО, тільки підкреслює, що ваш кумир - нездара. Щодної розумної ініціативи. Щодо "прикриття ФОП" - вам вже наводили/, що в сусідніх країнах, в ЄС є і ФОП і схема спрощеного оподаткування, прекрасно працюють. Вам же варто хоч трохи розібратися, що таке оподаткування і як працює економіка, а не відстоювати безґлузді рішення Окремі свинорили-експериментатори - то геть інша аудиторія, і вони в гілках банків не сидять і не наярюють на кешбек.Нових робочих місць не створювали, біщнес не створювали, то ж не відкривайте пащу про те, в чому ні бельмеса не розумієте.Те, через яке місце вводять РРО, тільки підкреслює, що ваш кумир - нездара. Щодної розумної ініціативи. Щодо "прикриття ФОП" - вам вже наводили/, що в сусідніх країнах, в ЄС є і ФОП і схема спрощеного оподаткування, прекрасно працюють. Вам же варто хоч трохи розібратися, що таке оподаткування і як працює економіка, а не відстоювати безґлузді рішення Faceless

Модератор Повідомлень: 31529 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 20:08 alfredhaos написав: BIGor написав: Вже тут писав

Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.

фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.

фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.

700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.

Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі Вже тут писавПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі

Это работало лет 30 назад

Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров. Это работало лет 30 назадЧитайтеи будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.

В CCCР и офшорки? Вы в своем уме? В CCCР и офшорки? Вы в своем уме? BIGor

Повідомлень: 6137 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 20:17 Ромасик написав: Faceless написав: Фінмон це не контроль сплати податків, це легальність походження грошей, це різні речі Фінмон це не контроль сплати податків, це легальність походження грошей, це різні речі

я считаю, это одно и тоже.

Если у вас нет документа о происхождении денег, значит они незаконные.

Чтобы документ был, нужно оплатить налоги. Чтобы оплатить налоги, должна быть законная сделка. я считаю, это одно и тоже.Если у вас нет документа о происхождении денег, значит они незаконные.Чтобы документ был, нужно оплатить налоги. Чтобы оплатить налоги, должна быть законная сделка.

Звідки такі невігласи беруться? Жива ілюстрація синдрому Данінга-Крюгера... Звідки такі невігласи беруться? Жива ілюстрація синдрому Данінга-Крюгера... sergey_sryvkin

Повідомлень: 993 З нами з: 19.02.14 Подякував: 387 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 20:17 Re: ФОП BIGor написав: alfredhaos написав: BIGor написав: Вже тут писав

[quote]Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.

фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.

фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.

700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.

Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках. Вже тут писав[quote]Условно фирма "Рога и копыта на Кипре" покупает металлопрокат в Украине у фирмы "Рога и копыта в Украине" по 100 дол. тона. Себестоимость тоны у фирмы "Рога и копыта в Украине" 100 дол. тона.фирма "Рога и копыта в Украине" - отчитывается что прибыли 0% и не платит налоги.фирма "Рога и копыта на Кипре" продает купленный металлопрокат по 800 дол. тона ЕС резидентам.700 дол с тонны оседает на Кипре при условных 0% налогах в Украине.Найдется сотни сравнительно-честных схем крупного бизнеса как уходить от налогов или прятаться в офшорках.

ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі ПС у самого Гетьманцева є офшорка на Кіпрі

Это работало лет 30 назад

Читайте https://www.oecd.org/tax/beps/tax-transparency/ и будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров. Это работало лет 30 назадЧитайтеи будете в курсе современных тенденций минимизации налоговой нагрузки с использованием оффшоров.

В CCCР и офшорки? Вы в своем уме?[/quote]30 років тому був 92 рік, незалежність майже рік, гіперінфляція, і так, офшорки теж вже були у вжитку.

Що, час летить шо капець В CCCР и офшорки? Вы в своем уме?[/quote]30 років тому був 92 рік, незалежність майже рік, гіперінфляція, і так, офшорки теж вже були у вжитку.Що, час летить шо капець Faceless

Модератор Повідомлень: 31529 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 20:28 Re: ФОП Ромасик написав: Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами. Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами.

О, начинаешь оправдывать своего щипалетя.

Я Гетьманцева не виню, но юрист никогда не станет толковым экономистом. Просто человек совсем не на своем месте. Как он туда попал - это большая трагедия для украинского народа. О, начинаешь оправдывать своего щипалетя.Я Гетьманцева не виню, но юрист никогда не станет толковым экономистом. Просто человек совсем не на своем месте. Как он туда попал - это большая трагедия для украинского народа. BIGor

Повідомлень: 6137 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 21:02 BIGor написав: В CCCР и офшорки? Вы в своем уме? В CCCР и офшорки? Вы в своем уме?

30 лет назад была уже эра возможностей, а за 1991 - 2012 вывели в оффшоры больше 150 млрд долл.

Но сейчас уже схемы тяжелее, а скоро еще введут обмен налоговой информацией между Украиной и странамы ЕС.

А почти все крупняки укр экономики уже сейчас обязаны расскрывать информацию в налоговые службы Европы о структуре группы, о основных транзакциях и тд. 30 лет назад была уже эра возможностей, а за 1991 - 2012 вывели в оффшоры больше 150 млрд долл.Но сейчас уже схемы тяжелее, а скоро еще введут обмен налоговой информацией между Украиной и странамы ЕС.А почти все крупняки укр экономики уже сейчас обязаны расскрывать информацию в налоговые службы Европы о структуре группы, о основных транзакциях и тд. alfredhaos

Повідомлень: 136 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 09:39 BIGor написав: Ромасик написав: Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами. Google и прочие корпорации тоже пользуются офшорами.

О, начинаешь оправдывать своего щипалетя.

Я Гетьманцева не виню, но юрист никогда не станет толковым экономистом. Просто человек совсем не на своем месте. Как он туда попал - это большая трагедия для украинского народа. О, начинаешь оправдывать своего щипалетя.Я Гетьманцева не виню, но юрист никогда не станет толковым экономистом. Просто человек совсем не на своем месте. Как он туда попал - это большая трагедия для украинского народа.

та фопов прикрывают с 2011 года. Уже несколько властей сменилось с того времени. А вам все Гетьманцев не задался. Память как у ракушки.

Faceless написав: Щодо "прикриття ФОП" - вам вже наводили/, що в сусідніх країнах, в ЄС є і ФОП і схема спрощеного оподаткування, прекрасно працюють. Щодо "прикриття ФОП" - вам вже наводили/, що в сусідніх країнах, в ЄС є і ФОП і схема спрощеного оподаткування, прекрасно працюють.

вот сейчас отправим ВИГора на польское резидентсво и он нам расскажет и о ФОП и о налогах та фопов прикрывают с 2011 года. Уже несколько властей сменилось с того времени. А вам все Гетьманцев не задался. Память как у ракушки.вот сейчас отправим ВИГора на польское резидентсво и он нам расскажет и о ФОП и о налогах Ромасик

Повідомлень: 4580 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1165 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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